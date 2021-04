Nacionalni stožer civilne zaštite

Tekst i foto: Osijek031.com

na današnjoj tiskovnoj konferenciji izvijestio je os epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj.U posljednja 24 sata zabilježeno jezaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno, a među njima jena bolničkom liječenju, od toga je na respiratoruPreminulo jeU posljednja 24 sata testirane su, što znači da je udio pozitivnih među testiranima danas 28.9 posto, a prosječni udio u tjedan dana je 22.4 posto.Ravnatelj HZJZ-aizvijestio je da je incidencija u Hrvatskoj u odnosu na proteklih 14 dana, a po županijama je ona najniža u, dok najveću incidenciju ima. Trenutno nas naša incidencija stavlja na 18. mjesto u Europi.Dio županija nastavu za učenike prebacio je naodnosno online nastavu. Paralelno s time organiziraju se. Načelnik Nacionalnog stožeraapelirao je da se tijekom organizacije takvih događajana epidemiološke mjere.Kada je riječ o uvođenju, Božinović je istaknuo kako će najveća odgovornost i dalje biti na lokalnim stožerima koji predlažu mjere, jer oni imajuu to gdje su potencijalna žarišta. Podsjetio je kako imamo županije s incidencijom, ali i onih s preko tisuću zaraženih, istaknuvši Primorsko-goransku županiju čiji je Stožer odlučio uvesti strože mjere poput zatvaranjaosim onih koje prodaju osnovne potrepštine na tjedan dana.U nekim županijama, primjerice Dubrovačko-neretvanskoj, u jednoj županiji imamos obzirom na njihovu težinu.“, rekao je Božinović.Kada je riječ o, ministar zdravstvaporučio je da je cijepljenje jedini način za. Dodao je kako svaki lijek ima svoje nuspojave, ali od šezdeset milijuna ljudi koji su cijepljeni, teške nuspojave zabilježene su tek uKada je riječ o cijepljenju mladih AstraZenecinim cjepivom, Capak je rekao kako je većina slučajevabila među mlađim ženama, ali to nije reprezentativno pa Hrvatska neće donositi ograničenja što se tiče spola ili dobi.Na pitanje može li se nakon primanja prve doze jednog cjepiva u drugoj dozi primiti doza drugog cjepiva, Capak je odgovorio kako je EMA objavila das miješanjem cjepiva i da ne mogu dati takvu preporuku. „T“, pojasnio je Capak.Kada je riječ o osobama koje su preboljele covid i cijepile se jednom dozom, kod takvih osoba druga je doza cjepivajer je razina imuniteta dovoljno visoka da pruža zdravstvenu zaštitu.Na pitanje kakve će preporuke biti za, Capak je odgovorio da će turistički djelatnici svakako biti na vrhu liste prioriteta, no o tome će se još razgovarati.Što se tiče, Božinović je pojasnio kako je Vlada donijela odluku o imenovanju radne skupine koja će izraditi rješenje koje će biti kompatibilno s europskim rješenjem. Planira se napraviti rješenje koje će olakšati putovanje svih građana koji su ili će biti do trenutka prelaska granice ili cijepljeni ili preboljeli unatrag, ili će imati negativan test star 48 sati. Sve bi trebalo biti operabilno u pilot projektu koji počinje 1.6.