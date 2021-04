Dana patnje, mučeništva i junaštva

Majka i dijete

Holokausta

Židovska

Dvije su poruke ovoga dana: jedna je da Židovi pamte imena svojih članova koji su stradali , čitave obitelji u Drugom svjetskom ratu ali pamte imena onih koji su im pomagali , onih koji su zaslužili titulu Pravednika među narodima ali i drugi koji su se ponijeli čovječno i dobro u to vrijeme. Pamtimo kao našu ulogu po našoj vjeri za neki dolazak Mesije koju ćemo svjedočiti da su ti ljudi bili dobri za života. Drugo je, jedna poruka svijetu je nikad više. Da se takav nacionalizam i mržnja prema jednom narodu koja eskalira do te granice nikad više ne ponovi. Na žalost ponavlja se i zbog toga mi i dalje dolazimo ovdje i ponavljamo svoju poruku u nadi da će ipak doći do onih ušiju koji donose na neki način takve odluke, da će doći do tih ratova koji danas uzrokuju ta stradanja i da će se naša poruka prenijeti tamo i da će stvarno jednog dana doći do toga nikad više.



Poslije Drugog svjetskog rata iz izbjeglištva , nešto sitno iz logora i tako dalje vratilo se 300-tinjak Židova, međutim kao i u Europi Židovi se vraćaju, njima je oduzeta sva imovina od strane tada ustaške uprave, zatim komunistička vlast uzima tu imovinu, nacionalizira ustaškoj upravi, Židovi dolaze i praktički su na ulici. Pomažu obitelji koje su uspjeli preživjeti, međutim u tim okolnostima jako puno Židova se odlučuje na odlazak u Izrael i uzimaju državljanstvo.



S tristotinjak, danas smo došli na brojku 150 članova , gdje možemo stotinjak ljudi okupiti u jednom trenutku, ali ne damo danas to omete. Mi smo jedna od aktivnih židovskih općina u Hrvatskoj a i na području bivše Jugoslavije. Sreća je da smo uspjeli povratiti veći dio imovine i to koristimo da obilježimo naše blagdane. Korona nas je omela tako da već dugo nismo ni jedan židovski blagdan obilježili onako tradicionalno kako mi znamo, ali čekamo. Doći će i taj trenutak

Damir Lajoš

Tekst i foto: Stjepan Filipović/ Radio Osijek

U povodu, kod spomenikaodana je počast žrtvama. Svečanost je organizirala", rekao je predsjednik Židovske zajednice Osijek,