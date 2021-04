Crveni križ Osijek

darivatelje krvnih grupa O rh faktora

Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek

poziva+ i -, da na(prostor suterena zgrade Ginekologije KBC Osijek) koji radi prema radnom vremenu:- srijeda, 7. travnja od 7.30 do 18.30 sati- četvrtak, 8. travnja od 12.00 do 19.00 sati- petak, 9. travnja od 7.30 do 14.30 satidaju krv zbog nedostatka krvi nastalog povećanom potrošnjom krvnih pripravaka za transfundiranje bolesnika.Pozivaju sve one koji se još nisu priključili dobrovoljnom darivanju, da se na taj korak odluče i sami provjere što to mnogobrojne darivatelje motivira da daju krv učestalo.