je ovih danao smrti dvomjesečne djevojčice koja jena skrbi uTim povodom ravnateljica Centra za socijalnu skrb u Osijekui ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici – Klasjeodržale su tiskovnu konferenciju vezano uz slučaj preminule djevojčice.Kaurinović je iznijelakoji su doveli do tragične smrti. Mala Aurora rođena je, kao neuro rizično dijete zbog nesuradnje majke za vrijeme trudnoće čime je ona dovela usvoje i zdravlje djeteta.Zbog toga je stručni tim, kada je došlo vrijeme za otpust djeteta, dao preporuku da se ono umjesto u biološku obitelj privremeno smjesti ugdje postoji natalni odjel sza malenu djecu te gdje se dijete može intenzivno pratiti.Centar za socijalnu skrb je 10. ožujka uputio dopistražeći privremeno izuzeće Aurore iz obitelji te smještaj u Centar Klasje, što je sudrješenjem od 12. ožujka kojim se određuje jednomjesečni smještaj u toj ustanovi uz mogućnost produljenja ako to djetetovo zdravstveno stanje bude zahtijevalo.Govoreći o samoj fatalnoj noći, Glavaš-Kul je navela kako je dežurna medicinska sestra tijekom noćnog obilaska primijetila da mala Aurora. Odmah je pozvala hitnu pomoć te je pokušala, no niti ona niti djelatnici Hitne nisu u tome uspjeli. U Centar Klasje potom su pozvani i policija te Državno odvjetništvo koji su obavili očevid.Voditeljice Centra istaknule su kako je Aurora urednotijekom svog boravka u Klasju, dobivalo je na težini, a tijekom boravka organizirana su ikoji su ukazivali na djetetovo zadovoljavajuće stanje. Također, tijekom djetetovog boravka u Klasjunikakvi simptomi ili sumnje u njezino zdravlje jer, kako je pojasnila Glavaš-Kul, svaka takva sumnja rješava se žurno i bez odlaganja.Ravnateljica Centra za socijalnu skrb izvijestila je nadležno ministarstvo o svemu, no za sadada će ministarstvo poslati inspekciju da rasvijetli što se točno dogodilo. Po njezinim riječima, Centar je postupao potpuno u skladu sa strukom i propisima.Kaurinović i Glavaš-Kul još su jednom izraziledjeteta, istaknuvši kako o točnom uzroku Aurorine smrti ne mogu govoriti jer Centar nije dobio obdukcijski nalaz.