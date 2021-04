kršćanski blagdan

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

I dok je većina nas slavila najveći, u Klaićevoj bolnici u Zagrebu na sam blagdan prestalo jemale djevojčice.Kako su izvijestili svi nacionalni mediji, riječ je oiz Nove Gradiške koju je majka prošle srijede, 31. ožujka, zlostavljala udarajući jepo glavi i tijelu. Od siline udarca djevojčica je zadobilanakon čega je u teškom stanju prevezena u Zagreb gdje se danima, no ubrzo je pala u komu, a naposlijetku i, unatoč nadljudskim naporima liječnika.Roditeljima djevojčice jučer je određen. Majku se isprva teretilo za kaznena djeladjetetovih prava, kao i za nanošenje osobito, no nakon što je djevojčica preminula, ŽDO Slavonski Brod objavilo je kako će se optužbe za majku prekvalificirati u kazneno djelo nanošenja, za koje je predviđena kaznazatvora.Drugooptuženi otac tereti se zateške povrede djetetovih prava i nanošenja osobito teške tjelesne ozljede. On je ranije već bio prijavljivan zaprema majci i supruzi te za zanemarivanje i zlostavljanje u odnosu na svoje četvero djece - jednim dečkićem i tri djevojčice.Slučaj preminule djevojčiceje cijelu zemlju zbog svoje, ali je ponovnoi na pitanje odgovornosti socijalnih radnika i njihovih teških propusta, obzirom da je roditelje pokojne djevojčice nadziraoAko u ovom tragičnom slučaju postoji nešto dobro, onda je to činjenica da bi jedan ugašeni život mogaonekoliko drugih. Naime, ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici potvrdio je jučer da će organi preminule djevojčice biti. Iako su roditelji djevojčice u pritvoru, potpisali su suglasnost za doniranje organa.Prema Zakonu o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, slijedi prijava darivatelja u informatički sustavputem kojeg se dodjeljuju prijavljeni organi darivatelja pacijentima na listi čekanja. Organi tragično preminule djevojčice mogu spasiti čakkroz doniranje srca, jetre i oba bubrega.Počivaj u miru malena djevojčice.