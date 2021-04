Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Tekst i foto: Mirta Milas/ Radio Osijek

podsjeća nas da postoje ljudi puniosjećaja, drugačijih svjetova i beskrajne začudnosti koja je skrivena u do sada neobjašnjivom stanju ljudskog duha i svijesti koje se zove autizam(čiji su članovi roditelji djece s autizmom) kontaktirala jeiz benda Fluentes i zamolila ga da uglazbi stihove majke iz udruge kako bi Udruga imala svoju himnu, svoj poklik i svoje glasno „“ Majka dječaka Gregora,napisala je stihove za pjesmu "" pokušavajući riječima opisati što njen sin proživljava i kako doživljava svijet oko sebe – dok je Goran glazbom pokušao izreći i tugu i radost i strah koje proživljavaju roditelji djece s autizmom.U projektu udruge "Dar" sudjelovali su i dugogodišnji suradnik i producent Fluentesau čijem je studiju pjesma snimljena i koji je zajedno sa Goranom napravio aranžman pjesme,koji je napravio videospot za pjesmu,koji je radio naslovnu fotografiju. Svi sudionici ovog projektaautorskih prava i honorara u korist Udruge Dar, sa željom da ljudima približe probleme s kojima se suočavaju roditelji djece sa spektrom autizma te da potaknu javnost na promišljanje o sudbini i budućnosti ove djece, mladih ljudi i njihovih roditelja. Potpredsjednica udruge "Dar"kao najveći je problem istaknula to što osobe autističnog spektra nakon navršene 21 godineza nastavak normalnog života. Oni ostaju u svojim domovima s roditeljima koji stare, ili, što je puno tužnije, završe u ustanovama koje im nisu prilagođene.".Dodajmo kako je Glavna skupština Ujedinjenih naroda odabrala jeza obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, čime želi skrenuti pozornost javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života.