Imamo. Loša vijest je ta da se teniski spektaklodgađa, ali seizgradnje javnogna vanjskom igralištuTo je na današnjoj press konferenciji objavio, Donnin otac. Uslijedepidemiološke situacije, a nakon jučerašnjih mjera koje jedonio, planirani event seu uvjetima koji su zamišljeni i samim time se odgađa. Prije svega, organizatorima je u interesusvih te se moraju prilagoditi trenutnoj nepovoljnoj epidemiološkoj slici.S druge strane, glavni razlog održavanja Premier Tennis Show-a, izgradnja javnog teniskog terena za mlade, prvog takvog u Hrvatskoj, se nastavlja! Vekić je podsjetio kako je riječ o terenu namijenjenom prvenstvenokoji će za njih biti, no na njemu će se moći održavati i mečevi profesionalnih tenisača. Želja organizatora je da se budući Premier Tennis Show, umjesto u dvorani Gradski vrt kako je bilo planirano, održi upravo na budućem tenis terenu u dvorištu Graditeljsko – geodetske škole.Taj sentiment podržale su i dogradonačelnica Osijekai pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sportkoje su izrazile žaljenje zbog odgode ovog teniskog spektakla, ali su izrazile i uvjerenje kako će idući susret s novinarima biti na novoizgrađenom terenu.Također, nastavlja se i započeta aukcija vrijednih predmetaali i drugih, čiji je cilj prikupiti dio sredstava za budući teren. Aukcija traje do utorka, a projekt će financijski podržati i Grad i Županija u jednakim omjerima.Iako detalji projekta još, Vekić je otkrio kako će na terenu biti najkvalitetnija umjetna trava, slična onoj u Wimbledonu, što je i podloga na kojoj Donna najviše voli igrati. Tehnički detalji projekta bit će predstavljeni javnosti kroz nekoliko tjedana, a Vekić očekuje kako će gradnja novog terena biti dovršena u roku od četiri do šest tjedana od početka radova.