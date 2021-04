Hrvatska

pravu ekspanziju

otkup zlata

novih lokacija

nestao

Auro Domusa

100 lokacija

10.000 klijenata

nije nestao

šarenilo otkupljivača

na svakom koraku

profesionalnu i postojanu uslugu

najpopularniji

Veliki iznosi isplate

Auro Domus

gotovini

značajnim iznosima

2.500 kuna

stotinama kuna

Dobra iskustva klijenata

nekoliko se puta vraća

ljubaznošću i profesionalnošću

besplatna

Jeste li zainteresirani za otkup zlata

Županijska ulica 12

0800 73 72

[Sponzorirani članak]

je prije deset godina osjetilaposlovnica za, no u međuvremenu je ta utrka u otvaranjuzastala, a velik broj tvrtki koje su se bavile ovim poslomje s tržišta. Zapravo, jedini „pravi“ i profesionalni lanac za otkup i prodaju zlata koji je ostao u Hrvatskoj je onaj, koji na više odsvakog mjeseca koristi više odDakle, otkup zlatakao djelatnost, već se iz „divljih“ okvira u kojem je vladalokoji su poslovnice otvarali „“, ova djelatnost svela nakoja uživa povjerenje brojnih građana. Za brojne Hrvate, tako, otkup zlata je i daljenačin za dolazak do gotovine na licu mjesta. I mnogi su građani Osijeka odavno otkrili pogodnosti koje mogu iskoristiti u poslovnicama za otkup zlata Auro Domus.. Jedan od razloga zbog kojih tvrtkauživa povjerenje svojih korisnika jest činjenica da otkupljeno zlato plaća u, i to u. Naime, prosječan iznos isplate tijekom proteklih mjeseci bio je veći od. Pritom su naravno neke isplate bile u, no mnogo ih je bilo i znatno većih od nekoliko tisuća kuna.. Većina klijenatau poslovnice Auro Domusa – nakon prvog otkupa manje količine zlata, zadovoljnidjelatnika te dobivenim iznosima, mnogi drugi puta donose sve veće količine. Staro prstenje i naušnice koje su odavno izašle iz mode, potrgane narukvice i lančići vezani u čvor, zaboravljeno zubno zlato i ogrlice koje nitko ne želi nositi... Gotovo svaka osoba kod kuće ima neki komad lom-zlata koje mu ne treba, a zahvaljujući Auro Domusu za njega može dobiti i primamljivu svotu novca – i to u gotovini!Procjena jei ne obvezuje na prodaju!? Ako imate staro zlato koje vam ne treba – neovisno radi li se o zlatnom zubu, nakitu ili satu – provjerite gdje je najbliža poslovnica i dođite na besplatnu procjenu. U Osijeku poslovnicu Auro Domusa možete naći na adresite na brojnim drugim lokacijama diljem grada, ali i u njegovoj okolici.Besplatni telefon za sve informacije. Više informacija dostupno je na stranicama tvrtke Auro Domus te besplatnom broju telefona