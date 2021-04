ugodnih, toplih

Tekst i foto: Osijek031.com

Nakon nekolikoproljetnih dana slijedi promjena vremena. Danas će prevladavativrijeme uzrazdoblja. U poslijepodnevnim satima puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz temperaturu doSutra će biti, u mnogim krajevima si lokalnim. Jutarnja temperatura do, a dnevna doPuhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar.Kišobran će vam trebati i u nedjelju, na sam. Prognostičari najavljuju promjenjivovrijeme uz sunčana razdoblja. U jutarnjim satima. Tijekom poslijepodneva slijedi. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar.