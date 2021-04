Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek

DECriS - Digital Education for Crisis Situations: Times When There is no Alternative

Erasmus+ programa

razvoj digitalnog obrazovanja

poboljšati kvaliteta

prilagodljivog, personaliziranog i svrhovitog učenja

International Conference on digital transformation and inclusiveness of the universities in the time of crisis situations

Ljetna škola „DESS 2021”

http://decris.ffos.hr/

Foto: Screenshot google maps

nositelj je projekta(2020-1-HR01-KA226-HE-094685) koji je prihvaćen na javnom pozivučiji je cilj podržatii primjenu kreativnih rješenja kao odgovor na izazove u obrazovanju nastale tijekom COVID-19 pandemije.Cilj je projekta stvoriti okvir za pravilno usvajanje otvorenih obrazovnih sadržaja (Open Educational Resources) općenito, a posebno u kriznim situacijama, čime se nastojionline učenja, smanjiti osjećaj izolacije uobičajen u situacijama poput posvemašnjeg zatvaranja (lockdown) te podržati nastavnike i studente u njihovu razvoju, posebno u smislu. Također, projekt ima nekoliko specifičnih istraživačkih ciljeva čija se realizacija temelji na primjeni inovativnih digitalnih tehnologija, usavršavanju digitalne kompetencije, razvoju inovativnih kurikuluma i obrazovnih metoda te ostvarivanju međunarodne suradnje, odnosno suradnje sveučilišta i poslovnog sektora.Projekt obuhvaća šest intelektualnih ishoda, četiri događaja s multiplicirajućim učinkom te četiri aktivnosti među kojima se ističu međunarodna konferencija „” koja će se održati u proljeće 2023. godine u Osijeku tekoja će se održati u rujnu ove godine, također u Osijeku.Glavni partneri Odsjeka za informacijske znanosti su Sveučilište u Barceloni, Španjolska; Sveučilište Hildesheim, Njemačka; Sveučilište za knjižnične studije i informacijske tehnologije, Bugarska te Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE). Tu su još i četiri pridružena partnera – Sveučilište u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina; Odjel za knjižničnu i informacijsku znanost iz St. Petersburga, Rusija i Sveučilište Wellington, Novi Zeland.Projekt je započeo 1. ožujka 2021. i trajat će dvije godine, a podrobnije informacije o projektu su dostupne na poveznici