17. izdanja Osječkog Ferivi polumaratona

Utrka s najljepšim pogledom na grad

Maraton kluba Hrvatski sokol

tri utrke

1300 prijavljenih trkača

Damir Černić

Prošle godine maraton smo održali u istim uvjetima i proteklo je bez ikakvih problema, bez i jednog slučaja zareze. Poduzeli smo sve propisane mjere od strane stožera. Mjerenje temperature, dezinfekcija ruku i držanje razmaka su obavezni. Svaki će trkač dobiti u svoj startni paket masku koju će nositi na startu. Nakon starta maska se skida i trči normalno sve do ulaska u cilj gdje ih ponovno čekaju

višeslojnosti i raznolikosti

Osim dječje koja će se održati od 17 sati kod Galije , Glavni start je u 10 sati na osječkom Trgu Ante Starčevića , nakon čega će se većina sudionika uputiti trasom kroz cijeli Osijek gdje će za sudionike biti osigurana okrjepa na svakih nekoliko kilometara, uz ponovno „ podršku ” glazbenika: - Naš grad i maraton su po tome postali već jedinstveni. Ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Organizirali smo 20-tak punktova na kojima će glazbenici pokazati svoje znanje i tako događaju dati razinu više

17. Ferivi polumaratona

Žana Gamoš

Gradu je ova manifestacija iznimno važna, kada uzmemo u obzir brend Osijeka kao sportskog grada. Grada u kojem imamo tisuće rekreativaca i ozbiljnih, profesionalnih sportaša koji šalju takvu sliku, ali u isto vrijeme svojim bavljenjem sportom privlače sve velike sportske događaje

Tatjana Roth

Još uvijek smo u teškom razdoblju, pogotovo za sport. Nastojimo ga omogućiti svima i nadamo se da će ovaj događaj proći u najboljem redu. Svjedoci smo da se bilježi veliki broj prijavljenih, što znači da korona ipak nije toliko utjecala na sport i rekreaciju

Sitno se broji do. 10. travnja započinje nova „” u organizaciji. I ove godine na rasporedu sus već sada više odiz 11 zemalja unatoč epidemiološkim mjerama.Detalje je otkrio direktor utrke, naglasio je Černić.Posebnost Osječkog Ferivi polumaratona je u njegovoj, istaknuli su organizatori na današnjem službenom predstavljanju, što je ponovno potvrđeno s tri utrke: – polumaraton (21.1km), ujedno i državno prvenstvo u maratonu, štafeta: muška, ženska ili mješovita (3x7km) te utrka građana (5km)., rekao je Černić i potvrdio kako su ranije online prijave završene, no sudjelovanje na maratonu moguće je ostvariti još uvijek kroz prijave u Esseker centru. Prikupljat će se 8. i 9. travnja od 15 do 20 sati, te na dan utrke od 7 do 9:30.Najavi ovogodišnjegpridružila se i zamjenica gradonačelnika, rekla je Gamoš.Ulogu maratona u promociji sporta istaknula je ipročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport: -, zaključila je Roth.