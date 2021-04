KBC-u Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno jeod kojih jebilo pozitivno na koronavirus.Danas je uzapočelou gradu Osijeku.Tim povodomodržao je tiskovnu konferenciju ispred južnog ulaza uu Osijeku koja je jedan odgdje je organizirano cijepljenje protiv korona virusa. Druga dva su zgradau Drinskoj ulici te osječkiKako su izvijestili ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvoi ravnatelj Dom zdravlja, danas će se cijepiti ukupnou dvorani Gradski vrt te po 200 u objektima Nastavnog zavoda i Doma zdravlja. Svi cijepljeni primit ćecjepivo.Cijepljenje je organizirano tako što je kontaktiranos područja grada koje su dobile određeni broj termina za koje su naručivale pacijente sa svoje liste čekanja. Riječ je još uvijek o pacijentima koji su ili starije životne dobi ili su kronični bolesnici. Druga faza cijepljenja predviđena je za 13. svibnja. Cijepljenje na sva tri punkta obavlja se od 8 do 19 sati, uz pauzu od 13 do 14 sati kada se mijenjaju timovi i dezinficira prostor.Sam postupak vrlo je dobro organiziran,u nepreglednim redovima jer se ljudi pridržavaju dogovorenih termina. Obzirom da uvijek može biti onih koji će iz nekog razloga preskočiti cijepljenje, napravljena je i rezervna lista.Što se tiče cijepljenja ostalih ljudi, za sada sekonkretno kada će započeti 3 faza cijepljenja. U planu je ovakve cjepne punktove organizirati i u ostalim gradovima OBŽ-a, a tek po dospijeću veće količine cjepiva može se očekivati aktivacija svih 26 punktova za masovno cijepljenje koliko ih je predviđeno za područje županije.Inače, do kraja ovog tjedna očekuje se dolazak jošcjepiva u OBŽ (a sveukupno ovaj tjedan 9070 doza), dok se do kraja travnja očekuje okocjepiva na razini cijele Hrvatske. Obzirom da OBŽ dobiva oko 7% pristiglih doza, do kraja travnja očekuje se jošza ovo područje, što je gotovo jednako ukupnom broju doza (36.816) koje su podijeljene od kraja prosinca, kada se započelo s cijepljenjem kod nas.