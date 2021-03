COVID-19 pandemija

vrlo brzo

GISKO

Tyll

Sestrinska zvona

Noću pod kamenim mostom

Žena u bijelom kimonu

I djeca njihova za njima

Moru bez zvijezda

Djece zemlje i neba

Magnetno brdo

Zanimanje oca

Zbogom, duhovi

Poštovani gospodine M.

Rapsodija o Bejogluu

Društva svete Zite

Nemirna krv

Malo iznenađenje ili Kako su se Hendrik i Evert uvalili u nevolje

Portal Osijek031.com & GISKO

"Noću pod kamenim mostom/Leo Perutz"

"Osijek031 & GISKO poklanjaju knjigu "Noću pod kamenim mostom"!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

čini se ne posustaje. Broj zaraženih mjesecima varira, čim pomislimo da ide na bolje, stvarnost nampokazuje da nije baš tako. Dano nam vrijeme otkinuto od brojnih drugih, trenutno nedostupnih aktivnosti, stoga probajmo iskoristiti što korisnije. Mi naravno predlažemo knjigu i čitanje. U nastavku slijedi ovomjesečni pregled novih naslova pristiglih u. I ovoga puta ima za svakog ponešto.Na samom početku set od četiri povijesna romana. Autor Daniel Kehlmann do nosi nam varalicu, putujućeg zabavljača, lakrdijaša. Rukovanje mu je poput pakta s vragom, osmijeh poput pukotine u oblacima; on vas sada promatra, a kad se okrenete – više ga nema. On jeUlenspiegel!napeto su povijesno štivo hvaljenog prozaista Larsa Myttinga, čije je pripovjedačko umijeće prepoznato diljem svijeta. U prvome dijelu trilogije donosi nam priču o svevremenskom sukobu tradicionalnog i modernog, ali i snažnu priču o mladosti, ljubavi, žudnji i propasti. Kažemo li da su likovi i elementi romanacar Rudolf II., lijepa Esther, supruga trgovca i rabin, zatim ruža i grm ružmarina, pa onda protok vremena i opći pomor, svatko se mora zapitati kako je sve to moguće povezati u iole koherentnu radnju i tekst, no Leo Perutz i ovoga je puta uspio. Nadahnuta istinitim pričama,donosi nam potresnu priču o ženi rastrganoj između svoje kulture i vlastita srca te drugoj ženi koja odlazi na put kako bi saznala pravo značenje riječi dom. Roman Ane Johns Žena u bijelom kimonu snažno je i dirljivo djelo. Blok završavamo Nicolasom Mathieum i društvenim romanomkoji govori o ljudima uhvaćenim u zaleđe globalizacije, o obiteljima sleđenima između nostalgije i propadanja, o pojedincima razapetim između pristojnosti i bijesa. Životnost i senzualnost, empatija i pripovjedna snaga ovoga romana ostavit će vas bez daha.Fantastični roman, novi bestseler autorice Noćnog cirkusa, Erin Morgenstern bezvremena je ljubavna priča smještena u tajni podzemni svijet – mjesto u kojemu se susreću pirati i slikari, ljubavnici i lažljivci, a brodovi jedre po beskrajnome. Guy Gavriel Kay, kanadski autor uspješnica poput Sarantinskog mozaika, Tigane i Ispod neba, vraća se svijetu koji neodoljivo podsjeća na stvarnu povijest, ovog puta evocirajući i naše prostore u burnom razdoblju renesanse. U svijeturat je na pomolu, a životi običnih ljudi odvijaju se u sjeni sukobljenih kraljevstava. Socijalni romanzovu "knjigom mađarskog #metoo pokreta", a dobio je i Nagradu Europske unije za književnost. Riječ je o kompleksnom psihološkom i socijalnom romanu koji dotiče brojna pitanja, od ženskog identiteta do odgovornosti intelektualca u današnjoj Mađarskoj.Sorj Chalandon obiteljski je roman o odrastanju unutar disfunkcionalne obitelji. Snažan i moćan roman, prepun dojmljivih slika, u kojem se sjene miješaju sa svjetlošću, tragedija s komedijom. U romanuNadia Terranova gradi intimnu priču o traumi koja oblikuje identitet njezine junakinje, ispredajući je od suptilnih slika, osjećaja i misli u obiteljskom trokutu kćeri, oca i majke. Zbogom, duhovi plijeni senzibilnošću i ljepotom tihih, malih trenutaka koji zaiskre iz tame.U trileruljubitelji autora Hermana Kocha još će jednom uživati u inteligenciji, humoru i lakoći kojom ovaj virtuoz riječi uspijeva prikazati tanku granicu između književnosti i života, zločina i slučajnosti, ljubavi i opsesije.roman je u kojem se kriminalističke dionice smjenjuju s povijesnim, a psihološki profili likova grade bogatu fresku gradske četvrti u kojoj jedni pored drugih žive pravnici i narkomani, sotonisti i pjesnici, arhitekti i krčmari, biznismeni i sirotinja… Kad bankar i milijunaš Preston Still ubije supruginog ljubavnika gurnuvši ga niz stepenice, zamoli obiteljsku dadilju da mu pomogne riješiti se tijela. Ali, dadilja je članica, samoosnovane skupine vozača, dadilja i vrtlara koji služe bogatima – i čije namjere nisu potpuno dobre. Nehotično ubojstvo, izvanbračne veze i mladi muškarac nedavno pušten iz bolnice za neubrojive osobe s tragičnim se posljedicama sastaju u zanimljivom novom kriminalističkom romanu Ruth Rendell.peti je roman o Strikeu i Robin, najupečatljiviji je i najuzbudljiviji dosad. Čudesno zapetljan, ostavit će vas bez daha. Istražujući Margotin nestanak, Robin i Strike nailaze na paklenski kompleksan slučaj s tragovima koji uključuju tarot-karte, serijskog ubojicu psihopata i svjedoke kojima se ne može u potpunosti vjerovati… Poslije krimića i za sami kraj humoristički romanHendrika Groena. Hendrik Groen i Evert Duiker, vjerni prijatelji u dobru i zlu. Ali jednog dana mir je itekako poremećen: Evert dolazi Hendriku s neočekivanom malom gošćom. Na tren je izgubio razum i krenuo u šetnju s dječjim kolicima koja su kratko ostala bez nadzora. Dobra fora, pomislio je Evert, ali Hendriku to nije bilo smiješno. Smatrao je to nevjerojatno glupim.