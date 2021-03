Nacionalni stožer civilne zaštite održao je tiskovnu konferenciju na kojoj je bilo riječi o novim mjerama kojima se epidemija namjerava suzbiti.Stožer je donio četiri odluke na nacionalnoj i dvije na regionalnoj razini, za Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju. Strože mjere donesene su na prijedlog županijskih stožera.Tri odluke koje su postrožene su sljedeće:- zabrana treninga u zatvorenim prostorima osim za 1. i 2. drugi rang natjecanja i vrhunske sportaše;- ograničava se rad dječjih igraonica i radionica u zatvorenim prostorima;- privremena zabrana i ograničavanje prelaska preko granice RH – za ulazak u RH priznavat će se i brzi antigenski testovi, moći će se ući i s potvrdom o cijepljenju ili preboljenju koja važi 180 dana, uređen je prelazak granice zbog turizma, a izuzetak su digitalni nomadi i djeca.Teretane za sada ostaju otvorene. Nije bilo izmjena ni oko odluke o radu trgovina i javnog prijevoza, već je ona produžena.Što se tiče Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, obavezno je korištenje maski na otvorenom tamo gdje je povećan protok ljudi, zabranjuje se prodaja alkohola od 20 do 6 sati ujutro, a hrana i piće mogu se posluživati samo na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera. Radno vrijeme casina i sličnih lokala je do 20 sati, dok škole stranih jezika ponovno prelaze na rad online.Što se tiče prijedloga zagrebačkog Stožera o obavezi nošenja maski na svim otvorenim prostorima, iz nacionalnog stožera poručuju da ne treba biti veći katolik od pape. „Ako se nalazite negdje sami, nema potrebe nositi masku. Mjera nošenja maski na otvorenom odnosi se na mjesta gdje je puno ljudi, na tržnici ili na rivi“, izjavio je Krunoslav Capak.Odluke stupaju na snagu u ponoć i trajat će najmanje do 15. travnja, s time da će se mjere revdirati na dnevnoj bazi, ovisno o razvoju epidemiološke situacije.Tekst i foto: Osijek031.com