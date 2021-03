Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva

Projekt „“ Osječko-baranjska županija pokrenula je u veljači 2019. godine i do sada je preko njega subvenciju kamate na stambeni kredit iskoristilo, odnosno kupljeno jeUz Županiju, u projekt se uključilolokalne samouprave s jednim postotnim poenom subvencije kamate na stambeni kredit (gradovi Osijek, Beli Manastir, Đakovo i Valpovo te općine Bilje, Bizovac, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac i Petrijevci), a danas je predsjednik Županijske skupštinepotpisao sporazume s još pet općina (Draž, Feričanci, Petlovac, Punitovci i Vladislavci) o sudjelovanju u ovom projektu.Po potpisivanju sporazuma Vulin je izraziošto je povećan kreditni potencijal i s početnihiz veljače 2019. godine s dodatnihdošlo se do ukupno. Također, u prvihkreditnog potencijala kamatna stopa za kredite u eurima kretala se u rasponu od 2,49 do 3,2%. Za novi krug projekta Županija je zatražila dodatno sniženje kamata od poslovnih banaka, te se one kreću u rasponu od 2,09 do 2,7%. Na ovu kamatu Županija i uključene JLS dodatno subvencioniraju kamatu s dva postotna poena, te će kamata za neke korisnike biti već od 0,09%, što je gotovo beskamatno.Podsjetimo, projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije, a provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih deset godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je, stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita.Odlazak u poslovnu banku () prvi je korak koji korisnici moraju napraviti. Nakon što riješe potrebnu proceduru, njihovi zahtjevi se šalju na županijsko povjerenstvo koje odlučuje o njima i svima koji udovoljavaju uvjetima, poput prebivališta i mjesta radnog odnosa na području OBŽ-a te iznosa dona koji Županija subvencionira kamatu na rok do deset godina, Županija odobrava subvenciju na kredit.Potrebno je napomenuti kako u ovom javnom pozivu nema ograničenja što se tiče godina, pa dio korisnika koji nemaju uvjete da se jave na APN-ove pozive svoje stambeno pitanje može riješiti upravo ovim putem.Vulin se pohvalio kako je postignut cilj koji se očekivao - u 2019. godini smanjen je odlazak mladih u druge županije za 5%, a u inozemstvo za 15% čime je ostvaren glavni i osnovni cilj ovog projekta, a to je zaustavljanje iseljavanja mladih. Iako projekt sam po sebi nije glavni motiv za ostanak, sigurno je pomogao mnogima da se odluče ostati na području županije.