udruga Karašicka Republika

edukativno-rekreativne manifestacije

landranje baranjskom Planinom – Lessing

čovjeka i zemlje

vinogradarskim stazama

proljeća i priroda

Mislim da kada mi Slavonci i Baranjci sami osvijestimo kako je zemlja nama ono što je Dalmatincima more, odnosno kada počnemo cijeniti prirodno bogatstvo koje imamo, tek ćemo onda moći to prenijeti i turistima. Svako landranje ima misiju vratiti ljude zemlji, tj. upoznati šetače sa stoljetnom interakcijom čovjeka i zemlje koje se rijetko gdje može osjetiti kao ovdje u Baranji.

Mislav Matišić

rekreativnog i gastro dijela

edukativnu dimenziju

Mirka Hunjadija

Andrije Bognara

Filipa Golubova Cara

subotu 24. svibnja

baranjska biciklijada - 5. Deer&Bike

http://karasicka-republika.hr/najave/5-deer-bike-baranja/

Turističke zajednice općine Draž

Matka Peića

Baranja je najcrnja naša pokrajina. Da me krivo ne razumijete. Kad kažem: najcrnja, onda ne mislim pod crnim nešto tužno, nego upravo obratno: pod crnim razumijevam jedan poseban vid snage i života!

Tekst: Udruga Karašicka Republika

Foto: Ivan Baboselac, Lana Nikolić

Jednako kao i prošle godine,organizira epidemiološki prilagođene, s naglaskom na provođenje slobodnog vremena u prirodi.Jubilarno peto po redu, posvećeno interakciji, tj. uživanju u praporu s naglaskom na upoznavanje vijugavih surduka i stotina vinskih podruma opet je oduševilo šetače iz raznih dijelova Slavonije i Baranje. Zbog postojećih epidemioloških restrikcija, ali i velikog interesa, šetalo se u više skupina tijekom subote, 27. ožujka. Landralo se zaboravljenimDraž i Gajić Planine, od Trojnaša, Kraljica i Bunarić dola pa sve do Čibogata i Samar surduka.Početak jese tek budi tako da su nedostajali kadrovi nepreglednih polja koji plešu na vjetru, ali šetači su mogli kao nikada do sada uživati u zemlji, koja nikada nije izgledala tako moćno!„ kaže, organizator landranja baranjskom Planinom.Osim, Lessing u sebi sadrži ijer se putem čitaju ulomci iz fantastičnog baranjskog putopisa, ali i upoznaje s istraživanjima geomorfologa. S razlogom se landra Baranjom njima u čast! Samo landranje završeno je u Gajić planini, kod gajdaša i čuvara tradicije. Osim što uvijek oduševi svirkom na gajdama, šetači obožavaju domaće tisto koje je neizostavno na meniju. I upravo je ovo sve landranje – ne samo obična šetnja već i prirodna i kulturna baština, i gastronomija i edukacija i proza i poezija!Udruga Karašicka Republika nastavlja s organiziranjem rekreativnih događanja u Baranji. Već uu Dražu održat će se najdugovječnija. Jedinstvena je to biciklijada koja pruža doživljaj Baranje u malom: od dunavskih šuma i voda, surduka i vidikovaca Banskog brda do nepreglednih ravnica i upoznavanja kulturne baštine putem svih osjetila. Više o samoj biciklijadi može se pronaći na straniciIduće pak landranje planira se u svibnju ili lipnju. Oba projekta održavaju se uz potporu, dok koncept landranja podržava i Općina Kneževi Vinogradi.Za kraj citirajmo književnikafasciniranog ljepotom baranjske zemlje: „“ Ne preostaje nam ništa drugo nego pozvati vas da ako već niste do sada, od ovog proljeća počnete upoznavati snagu baranjske zemlje, bilo sami ili u grupi, pješice ili biciklom…