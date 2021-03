Andreja Plenkovića

Danas je u nazočnosti predsjednika Vlade, ministra mora, prometa i infrastrukture, županai zamjenice gradonačelnikaotvoreno pristanište za putničke brodove na Dravi.Premijer Plenković izrazio je svoje zadovoljstvo ponovnim dolaskom u Osijek te privođenjem kraju projekta vrijednog, a koji je u cijelosti financiran iz državnog proračuna, čime se dajerazvoju nautičkog turizma u Osječko-baranjskoj županiji i gradu Osijeku.Plenković je podsjetio na projekt "" u kojem je, od predviđenih 1, do sada ugovorenote je istaknuo još nekoliko kapitalnih projekata u Slavoniji za koje će Vlada osigurati sredstva iz EU fondova, ali i iz državnog proračuna, poputvrijednog 2 milijarde kuna,u Osijeku vrijednog 100 milijuna kuna tekoji će se uskoro naći na Vladi i dati veliki doprinos urbanom razvoju grada.Ministar Butković istaknuo je kako su do pandemijske 2020. godine riječna krstarenja bila međusektorima turističke industrije, a 2019. godine pristaništa na Dravi i Dunavu posjetilo jes oko 60.000 putnika. Projekt je započeo još 2018., prije pandemije, no situacija se prošle godine stubokom promijenila, ipak ministar je izrazio uvjerenje da će doći bolja vremena te da će novi putnički terminal biti zamašnjak za razvoj nautičkog turizma u Osječko-baranjskoj županiji, ali i cijeloj Slavoniji.Butković je naglasio i kakouskoro očekuje još jedan važan projekt, a to je izgradnja terminala za rasute terete vrijednosti 200 milijuna kuna. Sredstva su osigurana u proračunu, natječaj je u tijeku i uskoro će biti ugovoreni radovi.Po završetku tiksovne konferencije visoka vladina delegacija uputila se u sjedište Županije na razgovor sa županom Anušićem i suradnicima, no korona virus je poremetio protokol. Naime, Anušić jete je morao otići sa sastanka. Župan je danas ujutro testiran zbog sutrašnjeg puta ugdje je na poziv Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji trebao sudjelovati na sastanku u Monoštoru. Nalazi su stigli oko 11.15 sati, pozitivan je nalaz župana i dvoje članova Kabineta. Župan je zbog pozitivnog nalazakoji je trajao svega nekoliko minuta te će biti u izolaciji.