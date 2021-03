Filozofskoga fakulteta Osijek

Loretana Farkaš

Vlasta Rišner

Sanda Ham

Jadranka Mlikota

Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća

Nagradom Grada Zagreba za 2021. godinu

Ante Bičanića

43 znanstvenika i stručnjaka

Sveučilišne profesoriceprof. dr. sc., prof. dr. sc., prof. dr. sc.i izv. prof. dr. sc.sudjelovale su u znanstveno-istraživačkom / izdavačkom projektu. Radna skupina spomenutoga projekta nagrađena je godišnjomšto je značajno akademsko priznanje!Na projektu Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća glavnoga urednikasurađivala su. U Zaključku o dodjeli Nagrade Grada Zagreba navodi se kako je nagrađeni projekt izniman po tome što je njime prvi put u proteklih 150 godina hrvatskog jezikoslovlja i kroatistike sustavno i cjelovito istražena, analizirana i opisana povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća, i to razvitak hrvatskoga književnog i standardnog jezika te razvitak hrvatskih narječja i dijalekata.