Vremenski raspored za akciju Motozeke 2021:

i ove godine organizira tradicionalnu akciju darivanja djece pod imenom "" uS obzirom na probleme oko epidemije koronavirusa akcija Motozeke će ove godine biti prilagođena cijeloj situaciji. Sva događanja bit će provedena uz pridržavanje svih propisanihMotociklisti će se u organiziranomprovesti ulicama grada Osijeka u pratnji prometne policije, a priredili su ikao i za djecu u. Pri tomes djecom već samo vizualni kontakt uz pridržavanje mjera socijalne distance.- U subotu 03.04.2021. godine u 10.00 je okupljanje ispred prostorija MK Osijek, Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek- U organiziranom defileu ulicama Grada ide se do prostorija udruge za djecu s autizmom „Dar“ u Vukovarskoj 216 gdje će biti predani pripremljeni pokloni za djecu- U 11.15 se planira odlazak do Sarvaša gdje se na igralištu predaju pripremljeni pokloni za djecu, a gdje je i kraj same akcije.