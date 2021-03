Hrvatska veslačka reprezentacija

nastupit će nau talijanskom Vareseu 9. travnja ove godine. U do sada manje-više poznatu posadu uključio se i Iktusov veslačkoji će nastupiti u dvojcu na pariće siz Hrvatskog veslačkog kluba Mornar iz Splita.Pod budnim okom izbornika hrvatske veslačke vrsteovih je dana na Jarunu održano nekoliko utrka koje su poslužile kako bi se odredio sastav veslača i veslačica koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom seniorskom veslačkom prvenstvu u Italiji. U “” veslačkim godinama, koje nisu opterećene koronakrizom, već bi se odradile i prve hrvatske regate, no sada je izbornik morao sastaviti reprezentativne posade na temelju praćenja priprema. Dodatni mu je problem bio i relativno uranjen datum europske smotre već na početku travnja.David Šain odradio je mnoštvo samostalih treninga u samcu i teretani te ove zime na ergometru pokazao, a to ga je potaknulo na razmišljanje o nastupu u reprezentaciji. Nakon nekoliko dana priprema na Jarunu sa Splićaninom Goranom Mahmutovićem u dublu pokazali su se respektabilni rezultati koji su tu posadu uvrstili u reprezentaciju. Uprava Iktusa izrazila jezbog najnovijih Davidovih rezultata te mu poželjela uspjeh u Vareseu na Europskom prvenstvu.Nakon osvajanja olimpijske srebrne medalje u Londonu 2012. godine te naslova svjetskih prvaka ugodine raspala se posada Croexpressa, odnosno četverac na pariće u kojem je s Davidom Šainom biote. Šain je nakon toga više puta nastupio na međunarodnoj sceni u različitim posadama- 2014. godine nastupio je na Svjetskom prvenstvu u Amsterdamu u samcu te na Europskom prvenstvu u Beogradu u četvercu bez kormilara (s). U Francuskom Aiguebelletu Šain je 2015. godine nastupio na Svjetskom prvenstvu u dvojcu bez kormilara s Mariom Vekićem, a posljednje međunarodno natjecanje bilo je Europsko prvenstvo u Brandenburgu 2016. godine kada je veslao s Vitom Čavrljem u dvojcu bez kormilara.Izbornik Darko Mikšić potvrdio nam je i koje će sve posade predstavljati našu zemlju u Vareseu. Bit će tu još dva Iktusova veslača –uzu četvercu bez kormilara,nastupit će u dvojcu bez kormilara, a odavno su poznate i dvije standardne hrvatske posade za Europsko prvenstvo - braća Sinković u dvojcu bez te Damir Martin u samcu. Na prvenstvu će ih pratiti