Tekst i foto: Osijek031.com

jučer je otvorena izložba „“.Iako je službeno otvorenje bilo zakazano za uobičajenih 19 sati i to isključivoposjetiteljima je ponuđena opcija otvorenih vrata Muzeja za sve zainteresiraneRiječ je o postavuiz Zagreba koji je bio izložen u MSU u rujnu prošle godine, a osječki Muzej prvo je gostovanje izložbe nakon ZG-a iz razloga što je Osijek, kako veli kustosica, oduvijek bio važno mjesto na strip karti Hrvatske.U Osijeku je ipak završio samo dio izložbe iz MSU-a zbog toga što je zagrebački muzej prostorom znatno veći od osječkog. Stoga su kustosice napravile odabir materijala koji su prilagodili prostoru MLU-a ali su zadržali sve autore koji su bili predstavljeni i u Zagrebu.Umjesto da to bude klasična retrospektivna izložba, odlučili su svaku prostoriju Muzeja iskoristiti tako što će izložbu podijeliti ukoje prateu Hrvatskoj, ali i propitkuju što je strip kao samostalna (deveta) umjetnost, odnosno koje su to tajne veze stripa i drugih oblika umjetnosti poput filma, humora, karikature, praktičnog dizajna, plakatne umjetnosti koja ima snažne i dominantne elemente stripa itd. Tako tu imamo različite teme poput...Izložba je okupila originalne table i radove, svih onih koji u našem stripu nešto znače. Kronološki ona tako obuhvaća prvi službeni hrvatski strip, „“ Andrije Maurovića iz 1935. te još mnogo poznatih imena stripa, od kojih su neki poznatiji u bijelom svijetu nego ovdje, poputili velikog strip imenaTu su i neupitne legende domaćeg stripa poput, pa sve do novih i današnjih strip autora poput... Među tim novim imenima mnogo je djevojaka, što je svakako dobra vijest za medij koji se često (opravdano) smatra „muškim“ medijem jer autorice unose neke nove perspektive, nove teme i poglede na društvo u kome živimo a koje prema ženama često nije blagonaklono.Svatko će na izložbi pronaći nešto za sebe, od starijih generacija do najmlađih. Ima tu stripova iz... Tu su i dva jako dobra animirana filma, „i animirani film, a možete pogledati i dokumentarac „“ koji se nedavno prikazivao na HRT3.Naravno, izložba će uključiti i brojne popratne programe. Bit će tu predavanja, radionice za odrasle i za djecu u suradnji s udrugom Hrvatski autorski strip, u sklopu izložbe održat će se i promocija stripa osječkog autora, a organizirat će se i stručna vodstva. Zainteresirani mogu kupiti i platnene cekere s motivima izložbe, a posebno treba istaknuti katalog uz izložbu koji je kvalitetom i obujmom (240 stranica) rijetko viđen na ovim prostorima.U svakom slučaju izložba koju ljubitelji stripa obavezno trebaju pogledati.