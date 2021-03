Institut za zborsku glazbu Polifonija

u sklopu kojega djelujeedukativnim videom pod nazivom "" ušao je u finale natjecanja(Europska video nagrada na temu dobrobiti zborskog pjevanja). U finalu se nalaze samo četiri video uratka za koje je moguće glasati putem službene glasačke platforme U obrazloženju nagrade stoji: Dokazano je da je skupno pjevanje puno više od samo još jedne aktivnosti slobodnog vremena. Njegov potencijal u stvaranju, jačanju i razvijanju snažnih veza između različitih pojedinaca i skupina, kao i pozitivan utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje pjevača, čine ga izuzetno privlačnom aktivnošću za pojedince svih dobnih skupina, kulturnog i društvenog podrijetla.Stoga, Europska video nagrada o dobrobitima zborskog pjevanja 2021., inicijativa Odbora za mlade Europskog zborskog udruženja - Europa Cantat, ima za cilj iznijeti nadahnjujuće i poticajne priče o kolektivnom pjevanju i njegovom utjecaju na društvo.A pričaje upravo takva!Dobitnom kombinacijom pokazao se video u kojem djecaobjašnjavaju što im znači pjevanje u zboru. Video je nastao kao rezultat edukativnog projektakoji je Polifonija provela u suradnji s partnerima:, a pod pokroviteljstvomProjekt je uključivaoosnovnih škola grada Osijeka koji su putem zborskih, poduzetničkih i muzikoterapijskih radionica radili na razvijanju glazbenih, socijalnih i emocionalnih vještina. U godini u kojoj su mnogi zborovi zbog pandemije otežano radili, Osječki zumbići i njihovi prijatelji su nas podsjetili zašto je zborsko pjevanje važno, što sve donosi u živote onih koji u njemu sudjeluju i zašto nam trenutno toliko nedostaje.Autorski tim video projekta čine:iz Cinematica (snimanje i montaža) i kreativni tim Polifonije:Ulazak u finale ovog prestižnog video natjecanja još je jedna potvrda odugogodišnjeg rada Polifonije na afirmaciji zborske umjetnosti među mladima.Glasanje za video koji najbolje promovira dobrobiti zborskog pjevanja je otvoreno za sve zainteresiranekada će biti proglašeni pobjednici.Držimo palčeve da to budu naši Osječani!