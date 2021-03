Turistička zajednica Osječko-baranjske županije

Bilja, Baranje, Osijek, Draža, Đakova, Erduta, Donjeg Miholjca, Valpova, Bizovca, Našica i Belišća

turističkoj kavi

inicijative i projekti

Kopika

kretanje, pomicanje granica i otkrivanje ove živopisne destinacije

Pomakni granice

HeadOnEast Croatia/Visit Slavonia Baranja

Turistička zajednica Općine Bilje – Kopački rit, Turistička zajednica Općine Draž i područna Turistička zajednica Baranje

Mjesec baranjske kuhinje

d 10. travnja do 2. svibnja 2021.

25 sudionika

Safe stay in Croatia

Golden Slavonia Travel i Maksi Toursom

od 16. do 18. ožujka 2021.

zraela, Njemačke, Austrije, Finske, Belgije, Francuske i Italije

cikloturističkih ruta

Turistička zajednica grada Đakova

outdoor

Ivana Jurić

Tekst: TZ OBŽ

Foto: Osijek031.com

zajedno s turističkim zajednicamaorganizirala je ovaj petak druženje s novinarima na prvoj ovogodišnjoj „”. Predstavljene su tom prilikom brojnes kojima se sustav aktivno priprema za turističku sezonu. Terasa ugostiteljskog objekta „” simbolično je odabrana kao mjesto susreta koje nudi najljepši pogled na Osijek, gdje se ujedno spajaju Slavonija i Baranja.Susret je započeo čitanjem pisma Slavonaca i Baranjaca s pozivom naveć od proljeća. To je bio uvod u novu promotivnu kampanju Turističke zajednice Osječko-baranjske županije pod nazivom „” koja je krenula ovaj tjedan na nacionalnoj razini.Predstavljen je i daljnji razvoj brand platformei novi vizuali za destinacije koje čine ponudu na razini Osječko-baranjske županije. Tako po prvi put pod jednim vizualnim identitetom “nastupaju” sve tri baranjske turističke zajednice -. Uz to, ove neformalno udružene turističke zajednice u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom, organiziraju ovo proljeće novo događanje pod nazivom “” usklađeno sa aktualnim epidemiološkim mjerama. O, svaki vikend održati će se na ruralnim imanjima radionice na otvorenom zana temu pripreme autentičnih baranjskih jela poput perkelta od soma, štuke u mundiru, graha u ćupu i drugih delikatesa. Uz to baranjski restorani nudit će i stara jela u novom ruhu.Predstavljeni su i projekti koji se provode u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom poput „” i posebne ponude za digitalne nomade.Projekt „Safe stay in Croatia” komunicira Hrvatsku kao sigurnu turističku destinaciju kroz dodjelu oznake istoimenog naziva. Oznaka se dodjeljuje besplatno dionicima iz hrvatskog turističkog sektora i ostalima koji su dio lanca putovanja, koji se prijave u sustav te ispune prijamni obrazac kojim potvrđuju i jamče poštivanje i provođenje aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako je od početka godine na snazi novi Zakon o strancima koji omogućava boravak u Hrvatskoj do godinu dana, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije uključila se u projekt promocije destinacije kao idealnog mjesta boravka za digitalne nomade kroz ponudu posebnih programa koji su pripremljeni u suradnji s, lokalnim turističkim agencijama koje se bave isključivo privlačenjem gostiju u Slavoniju i Baranju.Uz to destinacija je predstavljena, na MEETEX-u, poslovnom sajmu kroz ponudu kongresnog i team-building programa međunarodnim kupcima. Sajam hrvatske kongresne industrije ovoga puta održao se virtualno, a Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Hotel Osijek i Golden Slavonia Travel predstavili su ponudu destinacije na desetak B2B sastanaka održanih putem zoom platforme s potencijalnim kupcima iz I. Sugovornici su bili predstavnici velikih kompanija poput Ericssona te turističke i “event” agencije specijalizirane za manje grupe i incentive programe.Aktivno se radi i na razvoju novih proizvoda poput kružnihna najatraktivnijim lokacijama u suradnji sa Osječko-baranjskom županijom, koja je ovih dana prijavila projekt na tu temu na natječaj Ministarstva turizma i sporta. U međuvremenuneformalno se udružila s općinama na području Đakovštine te je krenula u pripremu prvih “” ruta.Direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije,, ističe kako je cilj svih aktivnosti i nove kampanje pozvati domaće posjetitelje na kretanje prema istoku Hrvatske i Slavoniji i Baranji, ali i pomaknuti granice u percepciji ove zanimljive i još turistički neotkrivene regije Hrvatske. Dojam o Slavoniji i Baranji najčešće se potpuno mijenja nakon prve posjete i doživljaja koje destinacija nudi. Stoga ne dvojite kuda ovo proljeće, već pomaknite svoje granice i krenite u osvajanje Slavonije i Baranje