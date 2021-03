Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ

420 uzoraka

78

56 osoba

9

1.304 osoba

28 provjera

tri kršenja

182 nadzora

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno jeod kojih jebilo pozitivno na koronavirus.Najviše (20) novopozitivnih osoba ima prebivalište na području Osijeka, šest osoba je s područja općine Kneževi Vinogradi, po četiri su s područja Bilja, Donjeg Miholjca i Darde, po tri s područja Belog Manastira, Čepina, Đakova, Erduta, Našica, Petrijevaca i Valpova, po dvije Belišća, Čeminca, Jagodnjaka i Viljeva, a po jedna novopozitivna osoba je s područja Antunovca, Bizovca, Đurđenovca, Feričanaca, Koške, Magadenovca, Petlovca, Popovca, Punitovaca, Semeljaca i Šodolovaca,Na bolničkom liječenju nalazi sekoje su oboljele od COVID-19, i to 44 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih jena respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 12 pacijenata s tim oboljenjem.Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaziPolicijski službenici proveli suosoba u samoizolaciji i utvrdili. Naime, prilikom granične kontrole na MCGP Erdut utvrdili su da jedan državljanin Slovenije i dva državljana Srbije nisu poštovali dozvoljeno vrijeme (do 12 sati) za tranzit kroz Republiku Hrvatsku.Obavili su iugostiteljskih objekata, pri čemu nisu utvrdili kršenje mjera. No, postupajući po dojavi da se iz jednog stana u Osijeku čuje glasna glazba i galama, policijski službenici su utvrdili da je riječ o okupljanju protivnom odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite kojom je dozvoljeno okupljanje do najviše 10 osoba iz najviše dva kućanstva. Vlasniku stana kao organizatoru okupljanja uručena je prekršajna prijava. - izvijestio je