Iznimno sam počašćen i zahvalan na pruženoj prilici da još jedan mandat ostanem na čelu ustanove koju se unazad nekoliko godina spominje kao generator razvoja turizma ovog dijela Hrvatske. Mandat iza mene bio je izazovan u prvom redu zbog provedbe jednog od najvećih projekta u Republici Hrvatskoj, a sad kada je pri svom kraju zahvalan sam i čitavom kolektivu Parka jer svojim zalaganjem omogućavaju da zacrtane ciljeve i ostvarimo

Čestitam Vam na drugom mandatu na mjestu ravnatelja Javne ustanove Parka prirode Papuk i želim Vam puno uspjeha u namjeri jačanja gospodarskih aktivnosti u Virovitičko – podravskoj i Požeško – slavonskoj županiji.

Ministar gospodarstva i održivog razvojaimenovao je ponovnona mjesto ravnateljaJurencu je to drugi mandat na spomenutoj funkciji, a u prethodnom četverogodišnjem razdoblju Papuk jeuvođenjem inovativnih načina prezentacije. Boljim sustavom upravljanja brojem posjetitelja nastoji se preduhitriti mogućnost narušavanja prirodne ravnoteže područja Geoparka Papuk i povećati kvaliteta ponuđenih sadržaja i usluga. Posljedično tome došlo je do povećanja broja posjetitelja na Papuku, produljenja njihovog boravka i održivog društveno – gospodarskog razvoja..“ – izjavio je Alen Jurenac, novoizabrani ravnatelj.“ – izjavio je ministar Tomislav Ćorić.Alen Jurenac rođen je u Našicama 1983. godine u Našicama, diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a zaposlenik je Ustanove od 2007. godine. Od 2009. do 2013. godine obnašao je dužnost glavnog nadzornika Parka prirode Papuk, a 2017. godine imenovan je i ravnateljem Ustanove.