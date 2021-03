Portanovi

[Sponzorirani članak]

je sve spremno za predstojećii upravo sada je pravo vrijeme za posjet omiljenoj. Trgovci su već pripremiliza blagdansku kupovinu, zato nemojte čekati zadnje dane za obaviti shopping – izbjegnite gužve i učinite to ovaj vikend!A ako ste u planovima za pripremu, a znamo da jeste, trebate znati da u, započinje zabavniu kojem će glavna tema biti baš te fine, a u kojemu će najsretniji osvojiti. Detalje potražite na Portanova.hr i službenojPrilikom dolaska u Portanovu nemojte zaobićikoja nas i ovoga proljeća časti s, ovaj puta sve dona bicikle i sve s kotačima. Šator će biti tu samo kratko vrijeme pa iskoristite što prije ove pogodnosti.Iako je prošli vikend biou povodu 10 godina Portanove, još uvijek imate priliku u Portanovi pogledati jedinstvenusa događanja koja su obilježila proteklih 10 godina Portanove, i to sve do kraja mjeseca ožujka.neumorno svaki mjesec poziva sve darivatelje na akciju u Portanovi. Stoga ukoliko odgovarate uvjetima darivatelja, odazovite se u, od 16 do 19 sati na akciju u Portanovi i pomozite nekome spasiti život!I zadnje, iako ne i najmanje važno, pridržavajte senosite maske za cijelo vrijeme boravka u Portanovi, dezinficirajte ruke, poštujte upute trgovaca o maksimalno dopuštenom broju osoba u trgovinama, plaćajte beskontaktnim načinima plaćanja i uživajte u sigurnom shoppingu Portanovi.