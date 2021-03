Povoljni vremenski uvjeti

, na ceste su izmamili brojne ljubitelješto ćemo iskoristiti kako bismo podsjetili naod životne važnosti. Policija podsjeća mopediste i motocikliste da se: kreću, odnosno dauvjetima na kolniku, upravljaju ukoliko imaju položeni vozački ispitom i potrebnu položenu kategoriju. Što se njihovih ljubimaca tiče vodite brigu oko njihove registracije, datuma važenja prometne dozvole kao i tehničke ispravnosti bez da sami ih preinačujete. Tijekom vožnje motociklima i mopedima obavezno koristite zaštitnu k koju moraju imati i vozač i putnik uz svu drugu opremu koja nije propisana, ali je preporučamo i korisna je posebno ukoliko se dogodi da ste jedan od sudionika u prometnoj nesreći. Neupitna je svrha zaštitna oprema s obzirom da ona ublažava moguće ozljede, odnosno njihove posljedice. Primarno mislimo na motociklističke jakne, hlače, kombinezone, rukavice, čizme, štitnike i drugo.Koristimo prigodu te posebno naglašavamo obveze i odgovornost roditelja mladih osoba koje upravljaju motociklima i mopedima ili su na njima putnici. S ciljemmotorista i motociklista, prije same kupnje mopeda i motocikla poduzmite sve potrebne predradnje (polaganje vozačkog ispita, obavljanje tehničkog pregleda i registracije vozila, provjera tehničke ispravnosti vozila, kupnja zaštitne kacige i druge potrebne zaštitne opreme), kako bi oni imali znanja, bili osposobljeni i zaštićeni u uvjetima kada su aktivni sudionici u prometu. Ne zanemarujmo Ujedno i sigurnost putnika jer sve što vrijedi i za vozača, vrijedi i za osobu uz njega.- neprilagođena i nedopuštena brzina- nenošenje propisane i homologirane zaštitne kacige na glavi ili njihovo često korištenje na nepropisan način- kretanje površinama koje nisu namijenjene za tu vrstu vozila- precjenjivanje vozačke sposobnosti i u isto vrijeme podcjenjivanje opasnosti u prometu- pretjecanje ili obilaženje kolone vozila po dijelu kolnika koji je namijenjen za kretanje vozila iz suprotnog smjera kada to prema prometnim znakovima nije dopušteno ili je rizično uzevši u obzir promet iz suprotnog smjera- vožnja s neupaljenim svjetlima na vozilima tijekom dana čime su, uzimajući u obzir ionako „manju siluetu samog vozila i vozača“ u odnosu na druga vozila, još manje uočljiviji u prometu za druge- upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima te često izvođenje preinaka na vozilima- upravljanje prije stjecanja prava, odnosno bez položene određene kategorije- uklanjanje blokade na mopedima.Vozači automobila, u odnosu na vozače motocikala i mopeda pripazite da imprednost prolaska jer precjenjujete svoje vozačke sposobnosti, dok u isto vrijeme podcjenjujete opasnosti u prometu. Prilikom prestrojavanja, pretjecanja ili skretanja vozila, obratite pozornost na ovu kategoriju vozača, tako da vam se ne nađu u tzv. „mrtvom kutu“ bočnog ogledala. Vodite računa da su motocikli (a sve više i mopeda) vozila koja obzirom na omjer masa/snaga na kratkim dionicama mogu ostvariti relativno jako velika ubrzanja.- prije vožnje očistiti vizir, staviti zaštitnu kacigu i pravilno je zategnuti- uz zaštitnu kacigu, koristiti i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice)- zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, odjenite svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima- provjeriti tlak u gumama- upaliti dnevno ili kratko svjetlo- ne upravljajati pod utjecajem alkohola ili droga- poštivati dopuštena ograničenja brzine- prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste)- prilikom vožnje u skupini, voziti u slijedu jedan iza drugoga- izbjegavati vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima- prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknuti se od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava vozača može nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera)- ne voziti slalom između vozila- kontrolirati svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitivati i ne dokazivati mogućnosti svog mopeda ili motocikla, a posebice ne organizirati utrke na prometnicama- predviđati poteze vozača (drugih) automobila- voziti se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe- voziti sredinom prometnog traka (iznimka je situacija kada se kreće kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika)- poduzeti i sve drugo što je u njihovoj moći da budu sigurni u prometu.