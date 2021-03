televizija N1

Mnogo je pitanja i onoga što bi moglo pokazati što će izbori značiti za SDP i HDZ. Bojno polje Osijek važnije je za HDZ. Osijek i Split su sada upitni HDZ-u, te bi HDZ trebao pokazati da je u stanju ostvariti dobar rezultat u Osijeku. Kroz taj će se rezultat gledati njihov rezultat u Slavoniji, jer im se zadnjih mjeseci odlasci iz stranke ponavljaju

Hrvoje Krešić

energičnosti, odmjerenosti, poduzetništva i političkog iskustva

600 punoljetnih glasača

Ivan Radić

HDZ-ov gradonačelnik Osijeka

32,4% podrške

77,7%

10,5% Domovinskog pokreta

11,7%

9,7%

3,4%

svježu perspektivu

Goran Kušec (SDP)

23,2%

64,8%

HNS-a i HSS-a (10,2%), MOST-a (7,9%) i Možemo (7,1%)

Berislav Mlinarević

17,1%

Vladimir Šišljagić s 12,2% birača

Vladimir Ham

izvjestan

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas jeemitirala, posebno izdanje, gdje su se prezentirali iprvog kruga istraživanja o rejtingu kandidata u utrci za gradonačelnika i stranaka na predstojećimu Osijeku.”, rekao je novinar N1, koji je s gostima analitičarima analizirao rezultate istraživanja.Na lokalnim izborima Osijek bira između- ukazuje istraživanje koje je za N1 od 17. – 21. ožujka provela agencija MASMI na reprezentativnom uzorku odiz Osijeka koji će sigurno ili vjerojatno izaći na lokalne izbore.ima realnu priliku postati prvi. U kampanju ulazi s, odnosno prednosti od gotovo 10% u odnosu na prvog sljedećeg kandidata. Glasačko tijelo su mu lojalni simpatizeri HDZ-a (), a optimizam pruža vodstvo među petnaest posto neodlučnih glasača i. Glasačima je energičan (), simpatičan (), asmatra da dobro poznaje probleme grada. Mladost mu je prednost – dijelu glasača predstavlja, ostalima smjenu generacija u politici, nužnu za pokretanje grada (9,2%). Dio njegovih birača smatra da je povezanost s Vladom HDZ-a jamstvo provedbe projekata u Osijeku.Na drugom mjestu po anketama jekojeg podržava. Osim SDP-a (), biraju ga glasači čije stranke do početka provođenja ankete nisu istaknule kandidate za gradonačelnika:. Goran Kušec je odmjeren i realan u obećanjima: 12% hvali kvalitetu programa, 7,5% vjeruje u njegovu provedbu, 3% da dobro poznaje Osijek. U kampanji mu može pomoći i osobnost – 9,8% smatra da je pristupačan, blizak ljudima, a 7,5% da je pošten i transparentan. Snažniju poziciju mora graditi na motivaciji i izlaznosti lijevih glasača, posebice ako se uspije probiti u drugi krug.Na trećem mjestu jesa, dok je četvrtise prije dva dana kandidirao, stoga nije obuhvaćen ovim istraživanjem.U svakom slučaju, drugi krug na izborima za gradonačelnika jei u njemu je prvi favorit Ivan Radić. U srazu s Goranom Kušecom Radić dobiva 44% glasača, a Kušec 32,6%. Ako mu se u drugom krugu suprotstavi Berislav Mlinarević, Radić pobjeđuje još uvjerljivije, s 41,5% naspram 30,2%. Dođe li do sraza Radića i Vladimira Šišljagića, Radić pobjeđuje s 45,6% naspram 25,8%.Što se tiče izbora za gradsko vijeće, HDZ prema ovom istraživanju osvaja 35,5%, drugi je SDP s 19%, slijede Domovinski pokret s 15,1%, Možemo sa 7,7% (iako još nemaju svog kandidata za gradonačelnika), a izborni prag još prelaze Snaga Slavonije i Baranje sa 6,8% te Most sa 6,3% potpore birača.Cijelo istraživanje možete pronaći ovdje