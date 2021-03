Novo postrojenje za dvostupanjsku filtraciju vode

danas (22. ožujka 2021. godine) otvoreno je u krugu tvrtkeOvim projektom, vrijednim više od(od čega sredstva Europske unije iznose 55,5 milijuna kuna), planirana količina arsena u prerađenoj vodise na razinu 6 µg/L (standard koji se primjenjuje u EU iznosi do 10 µg/L), a trenutno se u osječkom pogonu postiže razina arsena niža od 1 µg/L.Projekt „“ jedan je od šest ugovora u okviru EU projekta „“, poznatog kao „“. Projekt je sufinanciran EU sredstvima sa 73%, nacionalna komponenta je 20%, a lokalna 7%. Dogradnju pogona u građevinskom smislu čini novi objekt tlocrtne površine 800 m2, visine 24 metra, s dvjema podzemnim etažama i kapaciteta 600 L/s.Svečanom otvaranju novog postrojenja, kojim je ujedno obilježen i, nazočili su ministar gospodarstva i održivog razvoja, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, župan Osječko-baranjske županijezamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, saborski zastupnicipredstavnici izvođača radova i drugi uzvanici., direktor Vodovoda Osijek, izrazio je zadovoljstvo dovršenim projektom, ali i ostvarenim rezultatima koji su bolji od očekivanog.- objasnio je Željko Mandić.Zahvalio je ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Nataši Tramišak na izvrsnoj suradnji i dodao je kako su zahvaljujući generalnom direktoru Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću, županu Ivanu Anušiću i ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću dobili i inicijalna sredstva za novu aglomeraciju kojim će se pripojiti južna Baranja, a bit će vrijedan milijardu kuna.- istaknula je Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, generalni direktor Hrvatskih voda progovorio je o važnosti zaštite vodnih resursa. -- naglasio je Đuroković i pohvalio kako je ovaj projekt rezultat znanja hrvatskih tvrtki koje su uspješno odradile posao.- rekao je župan Ivan AnušićMinistrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak izrazila je zadovoljstvo što se u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji realizira još jedan projekt koji se financira sredstvima EU.- poručila je ministrica Tramišak.Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić čestitao je tvrtkama Vodovod-Osijek i Vodotehnika. -, naglasio je ministar Ćorić.