U periodu od 19. do 21. ožujka, na područjuu prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi (20 vozača osobnih automobila, 4 vozača bicikla i 1 vozač teretnog automobila).U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod kojih:prekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje pod zabranom,odbijanje ispitivanje na prisutnost droga u organizmu,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iNajveća prisutnost alkohola evidentirana je 21. ožujka, u 2,29 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaohrvatski državljanin iz Đakova. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 19. ožujka, u 10,41 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je teretni automobil s kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin iz. Obavljenim alkotetsiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „C“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.Istoga dana, u 11,45 sati u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Šećerane, koji je upravljaoosobnim automobilom i. Uhićen je sukladno Prekršajnom zakonu te je priveden na Općinski sud koji mu je produžio zadržavanje na 15 dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 20. ožujka, u 9,50 sati, u Osijeku, udogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila. Vozač 66-godišnji hrvatski državljanina iz Osijeka, upravljao je osobnim automobilom za vrijeme dok mu jevaženje vozačke dozvole te je oduzeo prednost prolaska vozaču bicikla. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova.Istoga dana, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 21-godišnji hrvatski državljanin iz Vladislavaca. Vozač sepodvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 21. ožujka, u 14,45 sati, na državnoj cesti broj 34 (), zaustavljen je 24-godišnji hrvatski državljanin iz Slatine, zbogkretanja vozilom. Vozač se osobnim automobilom kretao brzinom odna sat, van naselja, gdje je brzina ograničena prometnim znakom na 60 km na sat. Za počinjeni prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 5 000 kuna te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.