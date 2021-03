osječke akademije i hrvatskog suvremenog lutkarstva

Od 22. do 26. ožujka, 26. do 30. travnja te 24. do 28. svibnja

11. međunarodna revija lutkarstva Lutkokaz

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ponajbolje odIako se kazalište u Hrvatskoj pokazalo kao jedna od najvećih žrtava Covid situacije, Lutkokaz je odlučio izvući maksimum iz minimuma te omogućiti novim generacijama gledatelja da vide neke od najvažnijih predstava osječke akademije koje predstavljaju i vrhunce suvremenog hrvatskog lutkarstvana Kritičkoj platformi suvremenog lutkarstva EU - održat će seu organizaciji. Ovogodišnji Lutkokaz u mnogočemu se razlikuje od dosadašnjih, posebice u duljini trajanja te virtualnom okruženju u kojemu se održava¬. Razlozi posebnosti leže u svima znanim zdravstvenim neprilikama, ali i u još jednoj, izuzetno važnoj, činjenici. Naime, Lutkokaz će se ove godine održati u sklopu velikog projekta Kreativne Europe – Kritička platforma suvremenog lutkarstva EU, u kojemu osječka akademija sudjeluje kao partner uz Lutkovno gledališče Ljubljana (voditelj), litvanski Teatar Lele iz Vilniusa i Puppet Animation Scotland iz Edinburgha. U fokusu projekta su ukazivanje na važnost i potencijale suvremenog lutkarstva te razvoj lutkarske kritike kroz obrazovanje budućih kritičara i otvaranje medijskog prostora kritici.Kao sastavni dio projekta, Lutkokaz je ove godine usmjeren prema suvremenom lutkarskom izrazu čija je žarišna točka u Hrvatskoj upravo Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku. Samim time, umjetnički voditelj ovogodišnje revije Igor Tretinjak oblikovao je program s naglaskom na filmskim adaptacijama najboljih predstava osječkih studenata obogaćenih s nekoliko izuzetno zanimljivih gostujućih predstava – od klasika suvremenog lutkarstva Djevin skok ili proljeće u slijepoj ulici do premijere nove predstave Kazališta lutaka Ljubljana, Pješčanik. Kako se ovogodišnja revija odvija u dvije dimenzije, program će obogatiti filmski radovi osječkih studenata.Od vizualnih dijelova revije, izdvajamo još dvije vrlo zanimljive izložbe osječkih studenata - Gle, lutka! i Lice iza lutke.Drugi dio projekta – kazališnu kritiku, Lutkokaz će popratiti većim brojem predavanja, radionica i razgovora. U prvom bloku predavanje će održati autorica Djevinog skoka Kruna Tarle, u drugom će slovenski lutkar Zoran Petrovič održati predavanje i radionicu o kazalištu s novim medijima i u njima, dok će u trećem bloku kazališna kritičarka Anđela Vidović održati radionicu kritike u današnjim prilikama.Na kraju dodajmo da je ovo drugi projekt Kreativne Europe koji u Osijek i Hrvatsku dovodi Akademija za umjetnost i kulturu na krilima lutkarstva.Gllugl, DugaDiplomski ispit studenata diplomskog studija glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: AUK, 2015. godineUzrast: 12+Trajanje: 45 minZKM, Djevin skok ili proljeće u slijepoj uliciPremijera: ZKM, 2001. godineUzrast: 12+Trajanje: 40 minGradsko kazalište Požega, U potrazi za dijamantnom suzomZavršni rad Vanje Jovanovića i Ivana Pokupića na preddiplomskom studiju Akademije za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: AUK, 2014. godineUzrast: 9+Trajanje: 30 minutaAUK, Kratki studentski filmoviStudentski filmovi nastali u sklopu kolegija Video snimanje i produkcija u mentorstvu izv. prof. art. Davora ŠarićaPremijera: 11. Lutkokaz, 2021. godinaKL Zadar, Caffe KraljevstvoPremijera: KL Zadar, 2020. godineUzrast: 10+Trajanje: 45 minutaDrugi dio, 26.-30.4.Gllugl, Samoizolacija u 40 minutaZavršni rad studenta Jure Ruže na preddiplomskom studiju glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: AUK, 2020. godinaTrajanje: 40 minutaDob: 15 +AUK, Duša Drave, filmFilm je nastao u okviru predmeta Vizualno i skupno osmišljeno kazalište u formi teatra sjenaPremijera: Osijek, 2018. godineUzrast: 4+Trajanje: 17 minutaAUK, Bračne muke iz vizure rukeZavršni rad studenta Tonija Leakovića na preddiplomskom studiju glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: AUK, 2020. godineTrajanje: 35 minutaDob: 15+LGL, PješčanikOnline premijera: 11. LutkokazUzrast: 5+Trajanje: 50 minutaAUK, Ako me ne budeIspitna predstava Maje Lučić na 2. godini diplomskog studija Lutkarske režije na Akademiji za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: Lutkokaz, 2021. godineDob: 12+Trajanje: 45 minutaAUK, Hvalospjev Apsurdu u Relaciji na Melankoličnu Sadašnjicu – dnevnik anarhističke i nihilističke akademske skupine – filmIspitni materijal 1. i 2. godine diplomskog studija lutkarske animacije na Akademiji za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: Lutkokaz, 2021. godineDob: 12+Trajanje: 60 minutaGllugl, Pekel na zemliZavršni ispit na preddiplomskom studiju glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u OsijekuPremijera: AUK, 2013.Trajanje: 35 minutaDob: 14+