Proljeće

promjenjivo i hladno vrijeme

5°C

umjereno do pretežno oblačno

-3°C

7°C

nule

6°C

Tekst i foto: Osijek031.com

polako 'kuca' na vrata, ali samo po kalendaru. Još ćemo se nekoliko dana družiti sa zimom.Vikend koji je pred nama donosi. Danas su uz promjenljivu naoblaku mogući i pljuskovi. Bez vjetra dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljujus povremenom oborinom, češćom u gorju te na jugu Dalmacije. Jutro će biti u minusu, do, a dnevna temperatura doSlično vrijeme očekuje nas i u nedjelju. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar jutarnja temperatura oko, a dnevna do