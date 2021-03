Bijelo-plavi

Nikada u ranijoj fazi HNL-anisu došli do 17. pobjede, a sve su bliže i rekordnom broju „“ u jednoj sezoni.Pobjeda u Šibeniku bila je našu borbi za bodove tijekom ove natjecateljske godine, ostvarena u. Otkako je Hrvatske lige, Osječanima je to najkraće vremensko razdoblje u kojem su došli do spomenute brojke, što je zasigurno vrijedno spomena. I po tomu jesa svojim stožerom rekorder u još jednoj statističkoj koloni, kada se osvrnemo na sve ono što se na hrvatskim nogometnim travnjacima događa otkako je HNL-a. Tijekom prijašnjihklupskih sezona trebalo im je, u najboljem slučaju, četiri utakmice više da bi dosegnuti takav učinak. Osim toga, Bijelo-plavi su se približili i rekordnom broju „troboda“ u jednoj sezoni, kojega su zabilježili tijekom 2016/17 kada su svoje suparnike porazili 20 puta u 36 prvenstvenih dvoboja. Trener je bio, a 17. je pobjeda iz tog vremena zabilježena u 29. kolu. Završili smo na četvrtom mjestu, iza Rijeke, Dinama i Hajduka.Druga sezona po uspješnosti u tom smislu bila je 2018/19 koju je, također, većim dijelom (zaključno s 26. kolom) odradio Zekić, da bi posljednjih deset ogleda s klupe vodio. Tadašnja je momčad Osijeka slavilau ligaškim nastupima, no sadašnji je broj pobjeda dosegnula pred sam kraj natjecanja, u 34. „rundi“.Osječani su na kraju bili treći, iza Dinama i Rijeke. Učinak od sedamnaest pobjeda, računajući cijelo prvenstvo, imali smo dva puta. Prvotno je to bilo 2000/01 kada se u Ligi natjecalo. Odigrana su 32 susreta (22 u osnovnom dijelu sezone i 10 u Play-offu), a kormilar je bio Stanko Mršić. Titulu je osvojio Hajduk, drugo je mjesto zauzeo Dinamo dok je nama pripala treća pozicija. I na kraju, lani smo sezonu završili na četvrtom mjestu, a do 17. punog pogotka stigli smo (još jednom) u 34. kolu. Na trenerskoj su klupi, podsjećamo, bili Skender (prvih 9 utakmica) i