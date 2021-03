Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

Gradilište, strateškog projektavrijednog, u Eko-industrijskoj zoni Nemetin u Osijeku danas (17. ožujka 2021. godine) obišao je župansa suradnicima te o tijeku radova razgovarao s predstavnicima izvođača radova. To su tvrtkekoje su 10. ožujka uvedene u posao i odmah krenule s radovima, čiji je rok za završetak 18 mjeseci.- rekao je župan Ivan Anušić nakon obilaska gradilišta.Dodao je kako izgradnja RDC-a demantira pojedine pogovore da je sve što se radi u Osječko-baranjskoj županiji na razini papira i neizvršenih obećanja. -- poručio je župan.Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu OBŽističe da na području Osječko-baranjske županije godinama nedostaje infrastruktura za smještaj voća i povrća, pogotovo s obzirom na postojanje velikih površina pod trajnim nasadima.- kazala je pročelnica Wendling.Naglasila je kako se nakon prve planira i druga faza RDC-a, a to je izgradnja objekta s dodatnim skladišnim prostorom za smještaj voća i povrća, linija, tunela za brzo smrzavanje s potrebnim skladišnim kapacitetom za čuvanje smrznutog voća i povrća, sušare za voće i povrće te aukcijske dvorane.- najavila je.Predsjednik Uprave Osijek-Koteksa d.d.izrazio je zadovoljstvo što, kako je rekao, Osijek i Osječko-baranjska županija dobivaju vrijedan objekt te što će izvođači radova zaposliti svoje kapacitete.U ime budućih korisnika RDC-a, proizvođač jabuka Stjepan Zorić rekao je kako je do sada jabuke iz Erduta voziodo hladnjače u Zagrebu.- rekao je Zorić.i njena obitelj proizvode jabuke i kruške na, imaju svoju hladnjaču, no RDC-e ne smatra konkurencijom nego potrebom jer su skladišni kapaciteti i hladnjače nužni za normalno funkcioniranje proizvođača na tržištu., upraviteljiz Bizovca koja okuplja ekološke proizvođače i ostvaruje značajan izvoz, ističe kako podupre rad RDC-a jer će ekološku proizvodnju dovesti u bolju poziciju na zahtjevnom tržištu.