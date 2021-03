Uskrsa

Tekst: Dr.sc. Marijana Špoljarić Kizivat, viša knjižničarka

Još je malo vremena do. Ovomožemo upotpuniti liječeći dušu. Prof. dr., jedan od poznatijih autoranavodi da je korizma lijek, ona omogućava čovjeku rast u vjeri. Ivančić je utemeljitelj, odnosno metode za ozdravljenje čovjekove duhovne dimenzije (duše) kojom se bavi antropološka medicina. Stoga, i našim ovomjesečnim izborom knjigâ, pokušat ćemo navesti na promišljanje o sebi i ponuditi „“. Posebice nam je u ovom pandemijskom vremenu potreban lijek. Podsjetit ćemo većinom na neke starije naslove duhovne tematike, knjige koje su većinom objavljene u nekoliko izdanja, često rasprodane, ali dostupne na policama Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.Prvim izborom vraćamo se knjizi iz 1978., francuskoga autora Gilberta Le Mouela i kratku poemu. U njoj Bog nakratko silazi na zemlju, prima ljudsku narav i obilazi četrnaest postaja metroa, poput četrnaest postaja križnoga puta, a priča završava na Uskrsnu nedjelju. Susret je s Bogom stvaran, u svakodnevnim situacijama, na kavi, u telefonskoj govornici, na ulici sa siromahom. Veliki Bog dolazi kod malih ljudi i prepoznaje se u malim djelima. Na jednostavan način otkriva što je potrebno da bismo i mi poput Boga, na stanicama svoga života otkrili tajnu i zauvijek bili sretni.Još od 1980. godine u Đakovu se izdaju knjige u ediciji U pravi trenutak, a sadrže oko 650 duhovnih knjiga. Svaka od tih knjiga dolazi čitatelju u pravi trenutak te ih duhovno obogaćuje. U knjižnici će se pronaći odgovori na različite probleme od kojih izdvajamo knjigu njemačke psihoterapeutkinje za djecu i mlade Christe Meves,. Iako izdana 1997. godine, i danas nudi vitamine protiv bolesnog pesimizma, put ka sreći, recepte za prevladavanje životnih kušnji. Ističe se svijest odgovornosti u svakidašnjici, odlučnost odgovornih građana i kakve veze s tim ima politika. Knjižnica nije strogo zadanih okvira pa nam U pravi trenutak u novije vrijeme dolazi i dvadesetak knjiga o zdravlju, o zdravoj prehrani, dijabetesu, makrobiotici.Sljedeći je lijek knjiga, izišla uoči Papina dolaska u Hrvatsku i Osijek, 2003. godine. Svi koji žele pobliže upoznati papu Ivana Pavla II., koji je ostavljao dubok trag u svima neovisno o religijskoj (ne)opredijeljenosti, trebaju pročitati njegovuu izboru urednice Justyne Kilianczyk-Zieba. Osobna je to priča svetog pape „svjetskoga putnika“ ispričana u prvom licu s obraćanjem pojedincu; knjiga u kojoj svjedoči o najvažnijim događajima u životu i sadržaj praćen duhovnim mislima. Ponosni sin poljskoga naroda, ali vjerni sluga cijelomu svijetu, bio je primjer u opraštanju i kako prekoračiti granicu neprijateljstva te moliti za druge. U knjizi je korišten izbor citata iz cjelokupnog spisateljskog djela Karola Wojtyle, posebice iz govora, propovijedi i uspomena. Knjiga je dostupna i kao audio knjiga u izdanju Zaklade Čujem, vjerujem, vidim.Za uspješno duhovno liječenje riječju, svakako je potrebna i molitva. Na početak molitve vraća nas autor Joerg Zink s knjigomKnjiga koja se može čitati svakodnevno, kao duhovna vježba, zapisanim redoslijedom ili samo potražiti misao koja nam je potrebna u tome trenutku. Kroz kratki nagovor na odabranu temu slijedi molitva, koja uči kako da molitva bude istinski izraz vjere i kako moliti čitavim bićem, a ne samo riječima. To je ono što današnjim ljudima treba: sabrati se, zapažati, slijediti put, vjerovati, usprkos svemu. Citatima prije molitve, autor podsjeća na znamenite osobe koje su progovarale o duhovnosti, poput Cervantesa, Saint-Exupéryija, Camusa, Luthera, Augustina i drugih.Preporuke zaključujemo novijim knjigama, koje sudeći po interesu korisnika, veoma će brzo doživjeti nova izdanja. Francuski novinar i teolog Jean Mercier na duhovit način povezuje duhovnost, književnu fikciju i milost Božju. Njegov prvi prevedeni roman, iz 2017. godine, još uvijek je rado čitan. U njemu se na šaljiv način predstavlja svakodnevni život župnika i u zapletu radnje otkriva što se događa kada on iznenada nestane.U istome duhu naklada Verbum 2020. godine posthumno objavljuje autorovu knjigu, skupljene tekstove ranije objavljene u časopisu, koji su prethodili romanu Kad župniku prekipi. Drukčiji roman o Isusu je dramatiziran prikaz Kristova života. Otkrivaju se Evanđelja i Djela apostolska na nov i originalan način. Prikazuju se značajniji događaji iz Isusova života, od malenih nogu uz oca tesara, preko javnog djelovanja i čuda, do prikaza muke i Uskrsnuća, ponovnoga dolaska, širenja kršćanstva i Pavlove muke. Priča je podsjetnik na ono što smo znali, ali i potiče na razmišljanje i širenje spoznaja jer uz priču slijede kratka obrazloženja riječi i različiti komentari. Roman u čitatelju budi želju za čitanjem i proučavanjem Svetog pisma. Neka nam to budu pravila za život. I dobra knjiga za zdrav duhovni život.