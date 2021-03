Algebra

Kako bismo preživjeli vrijeme korone bez mreža? Streaming servisi, društvene mreže, alati za videokonferencije, kupovina putem neta, informiranje, zabava – naravno ne mogu mreže zamijeniti osobni kontakt, no bez njih je danas svijet nezamisliv. Svatko tko se bavi IT-em, a naročito oni koji su vezani za infrastrukturu i poslužitelje moraju znati kako mreža diše. Bilo da su to sistemski administratori, inženjeri, mrežaši, tehničari. Niti programerima ne bi bilo naodmet poznavanje mreža. Cisco to radi godinama vrhunski. Čak ako se osoba i ne misli direktno baviti Cisco proizvodima, CCNA će ga naučiti što je to mreža i kako radi.