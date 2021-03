od 12. do 14. ožujka

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U periodu, na područjuu prometu su zaustavljenakoji su imala nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi - 22 vozača osobnih automobila i 2 vozača bicikla.Evidentirano je jošod kojihprekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje pod zabranom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iU petak, 12. ožujka, u 9,10 sati, na državnoj cesti broj 518 (), u nadzoru prometa zaustavljen je i uhićenhrvatski državljanin iz Ivanovca jer je upravljao osobnim automobilomprava na upravljanje. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 14. ožujka, u 1 sat, u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Kneževih Vinograda. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U 3 sata, u Kneževim Vinogradima, dogodila seu kojoj je jedna osoba lako tjelesna ozlijeđena. Vozač osobnog automobilahrvatski državljanin iz, upravljao je osobnim automobilom i zbog neprilagođene brzine kretanja vozila sletio s kolnika. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 22500 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U 9,50 sati, u Osijeku, u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Osijeka, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 0,60 grama po kilogramu. Vozač je unazaddva puta pravomoćno presuđen za upravljanje vozilom pod zabranom, uhićen je te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 25000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 9 negativnih prekršajnih bodova.U 14,50 sati, u, kada je u prometu zaustavljenhrvatski državljanin iz Veliškovaca. Vozaču osobnog automobila evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 13. ožujka, u 20,41 sati, na državnoj cesti broj, u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentiran jehrvatski državljanin iz Dalja. Vozač se osobnim automobilom kretao brzinom odna sat, van naselja, gdje je ograničena na 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5 000 kuna te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.Jučer, 14. ožujka, u 20,57 sati, na državnoj cesti broj, u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentiran jehrvatski državljanin iz Đakova. Vozač se osobnim automobilom kretao brzinom od, van naselja, gdje je brzina ograničena na 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5 000 kuna te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.