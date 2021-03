čestitao

vrlo upečatljivoj

teškom gostovanju

zahtjevnom

deklasirao

Nenad Bjelica

više nego zadovoljan

Velike čestitke dečkima! Prilagodili su se uvjetima na terenu i dok je on bio suh, a puhao je vjetar i drugo poluvrijeme kada je bio jako težak za igru, pun vode. Isto tako, u toj neobičajno dugačkoj stanci dok smo čekali početak drugog dijela cijelo vrijeme smo držali momčad aktivnom. A ulazak u drugo poluvrijeme je u stvari bio odlučujući u ovoj utakmici, s dva gola smo riješili pitanje pobjednika

I mentalno jaka momčad

dobrih stvari

Bijelo-plavih

Sjajni su moji dečki, svaka im čast na svemu što pružaju. Iza nas je bio, onako, psihološki težak tjedan s nešto lošijim rezultatima, no momčad je još jednom pokazala da je mentalno jaka i da se uspijeva vratiti u život i kada je najteže. Velike čestitke svima! Osvojili smo vrijedna tri boda, u ponedjeljak ćemo se odmoriti do popodnevnog treninga, kada kreću pripreme za Lokomotivu Vjerujem da će nam ekipa opet biti na visokoj razini i da ćemo u petak doći do novih bodova.

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Šef stručnog stožeraje svojim igračima naizvedbi koju su imali naOdlično odrađen posao našeg prvoligaša na uvijekgostovanju kojega smo apsolvirali itekako uvjerljivo. Osijek je ne samo došao do značajnih bodova, nego je rezultatskidomaćina (4:0), tako da jemogao i morao biti i, posebice načinom na koji je njegova momčad odgovorila svim zahtjevima u igri i ponovno specifičnim okolnostima kada je riječ o vremenskim neprilikama., istaknuo je osječki kormilar.Bilo je punou igri, od početka do kraja susreta, tako da ni rezultat nije mogao izostati. Uz naglašenu odlučnost, kvaliteta je morala doći do punog izražaja, bez obzira na vanjske faktore koji akterima ovoga dvoboja nisu išli na ruku.