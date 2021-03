Ivan Anušić

Općinu Ernestinovu

Marijane Junušić

tri najznačajnija aktualna gradilišta

željezničkog kolodvora Laslovo

biciklističkih staza

Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt

Općina Ernestinovo je u protekle 3-4 godina napravila pravu investicijsku „eksploziju“. Puno projekata pripremaju, i to ne samo u suradnji sa Županijom nego i resornim ministarstvima i Vladom Republike Hrvatske, a sve najavljivano ovdje se i realizira, od biciklističko-pješačke staze koja se proteže kroz cijelu općinu, nedavno je završena izgradnja dječjeg vrtića, tu su projekti koje vodi županija poput Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt čija je vrijednost gotovo 9,5 milijuna kuna, zatim izgradnja kolodvora u Laslovu i drugi projekti

Pripremali smo i prijavljivali projekte na sve raspoložive natječaje resornih ministarstva, europskih fondova i županije, a sada smo iznimno zadovoljni postignutim rezultatima, osobito potporom Županije, ministarstava i svih državnih institucija. Naime, kroz infrastrukturne, društvene i socijalne projekte u Općini Ernestinovo u tom razdoblju povukli smo oko 90 milijuna kuna izravnih investicija. Ako taj iznos usporedimo s našim skromnim proračunom od 13 milijuna kuna dolazimo do podatka da smo uspjeli sedam puta premašiti vlastiti proračun

Izgradnja biciklističko-pješačkih staza započela je u srpnju prošle godine, a radovi se odvijaju planiranom dinamikom, pa očekujemo njihov završetak u rujnu ove godine. Vrijednost investicije je 7,5 milijuna kuna, od čega je 6,3 milijuna kuna europskih sredstava, osiguranih kroz Kohezijski fond, a ostatak, odnosno 1,2 milijuna kuna su ulaganja Općine Ernestinovo iz vlastitih proračunskih sredstava. Po završetku projekta bit će izgrađeno 6,5 kilometara biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza, čime ćemo poboljšati uvjete u prometu, ali i povećati sigurnost, posebno biciklista koje ćemo na ovaj način izmaknuti s iznimno brze i prometne državne ceste. Izgradnjom staza nadovezat ćemo se na postojeću infrastrukturu Općine Antunovac, sve do grada Osijeka, odnosno Republike Mađarske i grada Pečuha, čime ćemo proširiti mrežu biciklističkih staza koja se proteže sve do EuroVelo-a, odnosno europske rute biciklističkih staza

izgradnja kolodvora

20,5 milijuna kuna

Izgradnjom dva dodatna kolosijeka bit će moguće uvesti dodatne linije za putnički i teretni promet vlakova

Sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt,

Iz Programa ruralnog razvoja odobrena su sredstva za izgradnju tri sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije, u vrijednosti gotovo 50 milijuna kuna, a njihov ukupni obuhvat je 858 hektara. Sustav navodnjavanja „Mala šuma veliki vrt“ je mali sustav navodnjavanja za koji su 52 mala korisnika potpisala predugovor o priključenju, a vrijednost radova na njegovoj izgradnji je gotovo 9,5 milijuna kuna. Rok za izgradnju je 18 mjeseci, a nadamo se da bi već sljedeće godine trebao započeti s radom. Želja nam je da se korisnici sustava navodnjavanja orijentiraju prema proizvodnji povrća, odnosno dohodovnim kulturama pri čemu im je od velike koristi i blizina Osijeka u kojem mogu plasirati svoje proizvode

Silva Wendling

Tekst i foto: OBZ.hr

Župan Osječko-baranjske županijedanas (12. ožujka 2021. godine) posjetio jete u pratnji općinske načelnicei njihovih suradnika obišao. To su projekti izgradnje, zatimu cijeloj općini te. No, to nisu jedini projekti u ovoj općini.- rekao je župan Ivan Anušić te zahvalio načelnici i općinskom vodstvu na izvrsnoj suradnji i radu.Načelnica Marijana Junušić potom je istaknula kako su u Općini Ernestinovo u protekle tri godine sustavno ulagali u pripremu projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola za nužnu infrastrukturu.- pojasnila je načelnica.Župan i načelnica prvo su obišli radove na biciklističko-pješačkoj stazi u naselju Ernestinovo.- istaknula je načelnica Junušić.Trenutno financijski najveća investicija na području Općine Ernestinovo jeu Laslovu, čija je ukupna vrijednost. Uz sam kolodvor, radovi uključuju i izgradnju dva nova kolosijeka, peron s otokom, nadstrešnice, pothodnik, pristupnu cestu, parking te pristupni nogostup. Projekt financiraju Hrvatske željeznice kroz sredstva Vlade RH, a završetak radova očekuje se u svibnju ove godine.- dodala je načelnica Junušić, a župan Anušić je rekao kako će se ovim projektom povećati kvaliteta željezničkog prometa na ovom području i omogućiti nove linije za prijevoz putnika.Intenzivni radovi traju i na gradilištukoji će obuhvatiti površinu od 78 hektara na području naselja Laslovo.- rekla je pročelnicate dodala kako će proizvođačima od koristi uskoro biti i Regionalni distribucijski centar za voće i povrće.Župan Anušić je naglasio kako je Osječko-baranjska županije pokrenula inicijativu prema Ministarstvu poljoprivrede da se korisnike sustava navodnjavanja u prve tri godine potpuno oslobodi plaćanja troškova vode te očekuje pozitivan ishod te inicijative.