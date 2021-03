20. Tjedan mozga

od 15. do 21. ožujka 2021.

Sekcija za Neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek (SENZOS)

Tjedan mozga

Trg Svetog Trojstva 3

Rektorata Sveučillišta Josipa Jurja Strossmayera

online

30

održat će seorganizirana adresi, tj. u prostorijama. Tijekom prva tri dana Tjedna mozga (od 15. do 17. ožujka 2021. godine) predavanja će biti otvorena za javnost pa ćete ih moći posjetiti i poslušati. Preostala dva dana Tjedna mozga (18. i 19. ožujka) bit će održanaZbog epidemiološke situacije maksimalan broj ljudi koji istovremeno mogu boraviti u prostoriji gdje se održava predavanje ograničen je na. Također, prilikom ulaska u predavaonicu posjetiteljima će biti izmjerena tjelesna temperatura beskontaktnim termometrom. Tijekom predavanja, posjetitelji će biti udaljeni jedni od drugih na propisanom razmaku. Nakon izmjene posjetitelja, predavaonica će biti potpuno dezinficirana i prozračena (zato u rasporedu postoje pauze od 10 minuta između svakog predavanja).Na dnu ove objave postavljena jeu koju se možete upisati i rezervirati svoje mjesto. Jedino što trebate popuniti u tablici su stupci pod nazivom "Ime posjetitelja" i "Kontakt posjetitelja". Maksimalno se jedna osoba može upisati pod rednim brojem retka u pojedinom stupcu.Kako ne bi došlo do nesporazuma, odmah najavljuju kako su mjesta ograničena i kako ih nema puno jer smo prije objave slobodnih mjesta u javnost omogućili srednjim školama Osijeka da prve rezerviraju mjesta na predavanjima.Ukoliko ne uspijete osigurati svoje mjesto na vrijeme, ne brinite jer će sva predavanja (od 15. do 19. ožujka) biti snimljena i postavljena na službeni YouTube kanal SenzOsa. Dodatne informacije bit će dostupne tijekom narednih dana.Rezervirajte si mjesto ovdje