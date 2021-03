Murse Osijek

pobijedili

Ribole Kaštela

vrijedan trofej

sjajna odbojkaška predstava

Ante Baković

neporažena momčad

3:1

Superlige

Stojan Ilijev

Mario Teppert

Dugo smo očekivali ovaj trofej i konačno ga doveli u naše vitrine, ali nije bilo lako doći do njega. Kaštelani su pružili sjajan otpor, a naročito su nas iznenadili u prvom setu. Ipak, na kraju je kvaliteta presudila. Nije bilo lako, svi su nas već prije utakmice vidjeli sa zlatnim medaljama oko vrata, a tada nije lako igrati. Ulog je doista bio velik. No, stvari su sjele na svoje mjesto od drugog seta nadalje, kada smo malo oslobodili ruku od grča i na kraju stigli do zaslužene pobjede. Kup je naš, a sada još idemo i po naslov prvaka Hrvatske.

Tekst i foto: Stipe Cigić

Odbojkašiu finalu Kupa Hrvatske u svojoj su dvorani Gradski vrt s 3:1 (17:25, 25:23, 25:20, 25:22)momčadi nakon deset godina osvojili ponovno. Zanimljivo, i prije deset godina suparnici su im bili također Kaštelani.U ovom je finalu prikazana, što samo potvrđuje ovogodišnje tvrdnje mnogih da je domaća liga izjednačenja nego ikada. Iako favoriti, Osječani su se i te kako morali pomučiti za pehar koji im je na kraju na završnoj svečanosti uručio predsjednik Hrvatskog odbojkaškog savezeKaštelani su furiozno osvojili prvi set u kojem su poveli 9:1, ostavivši na kraju domaćina tek na 17 poena. No, Mursa, u ovoj sezoni još uvijek, u svom 20. ovogodišnjem službenom susretu, u nastavku je ubacila u višu brzinu i na kraju zasluženo pobijedila s. Iako, sva tri preostala seta bila su vrlo izjednačena, vodila se doslovno borba za svaki poen, ali na kraju su više snage i kvalitete, ali i raspoloženije igrače, imali Osječani, osvojivši dugo željeni trofej.Ovo finale Kupa Hrvatske sjajna je najava i play-offa domaćesljedeći mjesec, u kojoj će se još prema plasmanu na tablici naći i Mladost i Split.Najbolji igrač susreta proglašen jeiz Murse Osijek, kojem je predsjednik HOS-a uručio prigodnu plaketu, a nakon susreta vidno sretan i zadovoljan trener Osječanaje rekao:''''