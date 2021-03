Deset nezaposlenih osoba

Tekst i foto: OBZ.hr

s područja Osječko-baranjske županije danas (11. ožujka 2021. godine) primilo jeza uspješno završeno osposobljavanje po programu „“. Program je verificiran od nadležnog ministarstva, a polaznicima je stečena diploma upisana u e-radnu knjižicu. Službeno uvjerenje o završenom programu usavršavanja polaznicima je uručio dr. sc., predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije koja provodi ovaj program u okviru višegodišnjeg projekta poticanja zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba.Prilikom uručenja diploma Vulin je naglasio kakopolaznika ovakvih edukacija u roku od šest mjeseci, što ujedno potvrđuje smisao i učinke cijelog projekta.Čestitke polaznicima na uspješno položenom tečaju izrekli su pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo OBŽ, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Osijek čiji su nastavnici provodili edukaciju.Program osposobljavanja Računovodstvo za mala poduzeća provelo je Pučko otvoreno učilište Osijek. Ukupna vrijednost edukacije u trajanju odiznosila je, a obrađene su teme iz područja računovodstva, knjigovodstva, zakonskih propisa, poslovnih knjiga, inventura, računskih planova, evidentiranja, informatike u računovodstvu i poreza.Osječko-baranjska županija u suradnji sprošle i ove godine provodi edukacije za 55 polaznika, dugotrajno nezaposlenih osoba. Uz računovodstvo za mala poduzeća, to su programi za voditelje EU projekata, ECDL edukacije i osposobljavanje za obavljanje poslova pomoćnika/pomoćnice u nastavi u radu s učenicima s teškoćama. Uz troškove edukacije, svim polaznicima Županija plaća i prijevoz do učilišta/fakulteta.Inače, Osječko-baranjska županija putem svog Upravnog odjela za gospodarstvo od 2004. godine provodipoticanja zapošljavanja, i to prvenstveno dugotrajno nezaposlenih osoba, koji čine 50 posto nezaposlenih, a edukacije i prekvalifikacije se odnose na deficitarna zanimanja. Edukacije je do sada prošlo 995 polaznika, za što je iz županijskog proračuna izdvojeno