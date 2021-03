GISKO

Portal Osijek031.com & GISKO

Priča o duhovima / Laura Freudenthaler

"Osijek031 & GISKO poklanjaju knjigu "Priča o duhovima"."

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Da je puno više od mjesta u kojem se posuđuju knjige znamo već odavno svi. Ipak s vremena na vrijeme podsjetiti i na druge stvari programe koje nude. Ovoga su puta to izložbe, tijekom ožujka čak četiri koje možete pogledati u ali i ograncima izložba nakita nešto je što preporučamo pogledati. Kada je riječ o preporukama, i za ovaj mjesec donosi kratki pregled pristiglih u Knjižnicu. Današnji niz započinjemo suvremenim romanom Joanne Ramos. Provokativan i dirljiv, Farma je roman koji opčinjava, djelo koje će nepovratno poljuljati naša uvjerenja o majčinstvu, novcu i moralnom kompasu, djelo koje otvoreno progovara o kompromisima na koje su žene prisiljene. Još jedan suvremeni roman naziva Fredrika Backmana. Pljačkaš banke nimalo ne dvoji – uspio je skupiti najnaporniju skupinu talaca na svijetu, ikad. No pravi cirkus nastaje tek kad svi završe na policiji u kojoj dvojica policajaca, otac i sin, pokušavaju razriješiti slučaj. Obiteljski roman, Sarah Blake izvrsno je napisana, potresna obiteljska saga koja osvjetljava veliku podjelu, jaz što razdvaja bogate i siromašne, crnce i bijelce, protestante i Židove. Satirički roman premda objavljen 1959., danas je aktualniji nego ikad, a to nije nimalo slučajno, već je plod iznimne mašte i pronicavosti jedinstvenog Kurta Vonneguta. Skupinu zatvara ljubavni roman K. A. Tuckera. Calla Fletcher bila je beba kada je napustila Aljasku. Smije li ponoviti grešku svoje majke i zaljubiti se u aljaškog pilota? U muškarca koji ne poznaje život grada niti ga ima ikakvu namjeru upoznati? Sljedeći niz čine čak četiri društvena romana. Prvi, mozambičkog pisca Mije Couta egzotična je priča o svjetovima u kojima se prožimaju mitovi i surova stvarnost, a puška i metak često nisu od koristi. Uzbudljiv, neobičan, potresan, sjajno napisan roman. U svojem trećem romanu Saša Stanišić pripovijeda o svojem putu iz rodnog Višegrada do njemačkog Heidelberga pa opet natrag, u bosanske planine, k svojoj baki. Topao, sjetan, duhovit i vrlo živopisan, očarao je njemačku publiku i dobio najznačajniju njemačku književnu nagradu. Anne Burns priča je o nelagodi i tjeskobi kroz koje prolazi djevojka koju seksualno uznemirava stariji, društveno utjecajan muškarac. Klaustrofobična zajednica toliko uvjerljivo gradi svoj narativ da je čak i majci teško povjerovati u nedužnost kćeri., roman finske autorice Katri Lipson za koji je osvojila Europsku nagradu za književnost 2013., zaigrana je i šarmantna priča koja se uglavnom odvija u Čehoslovačkoj 1940-ih i 1950-ih, ali se proteže i do naših dana. U ovom romanu život se doživljava kao zbirka detalja i priča, a povijest vodi fascinantan dijalog sa sadašnjošću. Distopijski roman piše Stephen King pod pseudonimom Richard Bachman. Među izabranima za ovu godinu nalazi se i šesnaestogodišnji Ray. Pravila su poznata: upozorenja se dobivaju ako hodate ispod dozvoljene brzine, posrnete, sjednete. Nakon tri upozorenja dobivate izlaznicu. A ono što se tada događa služi kao sablasni podsjetnik kako postoji samo jedan pobjednik Hoda – onaj koji preživi! U povijesnom romanu Lydia Pallas od malena se pitala što je u budućnosti čeka. Tijekom vremena izgradila je svoj mali savršeni svijet. Za nju je savršeni život, život stabilnosti i sigurnosti… Hoće li sve ostati tako saznajte u romanu Elizabeth Camden. Obožavatelji povijesne fikcije u čijem se središtu nalaze snažni, progresivni ženski likovi bit će oduševljeni romanom Helene Janeczek. Autorica kreativno i suptilno osvjetljava nasljeđe Gerde Pohorylle u ovom izmaštanom prikazu njenog života. Završavamo s tri psihološka romana. drugi je roman mlade irske spisateljice Sally Rooney, po kojem je 2020. snimljena istoimena serija. Na prvi pogled ljubavna priča, na drugi slojevito djelo o ljudskim odnosima i zamkama koje je teško izbjeći. Hermann Ungar nas prvjencem svom snagom gura preko ruba. Od samog početka hodamo ukorak s glavnim likom i svjedočimo njegovu vrtoglavom silasku s uma, dok pritom malo pomalo istražujemo najdublje ponore ljudskog uma – od prozaičnih pitanja egzistencije, socijalizacije i neuzvraćene ljubavi, do vrtloga silovanja, seksualne razvratnosti i vjerskog dogmatizma. Rileya Sagera vodi nas u život mlade žene koja se vraća u kuću koju je proslavila knjiga njezina oca, bestseler o njihovu životu na tom ukletom imanju. Je li ta kuća zaista opsjednuta duhovima, kako je otac tvrdio? Ili se unutar prastarih zidina skrivaju neke njegove tajne koje ona ne može dokučiti?