sunčano vrijeme

tmurni oblaci

Promjenljivo i pretežno oblačno

7°C

13°C

kišobran

oblačno vrijeme uz kišu

7°C

12°C

Tekst i foto: Osijek031.com

I dok će danas prevladavati većinom, već od sutra stižuvrijeme obilježit će petak. Jutarnja temperatura do, a dnevna uz slab do umjeren istočni vjetar doZa subotu pripremite. Prognostičari najavljuju. Jutarnja temperatura do, a dnevna doUz slab do umjeren sjeverni vjetar u nedjelju nas očekuje slično vrijeme. Pretežno oblačno u kišu. Dnevna temperatura do 15°C.