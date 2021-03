Grad Osijek i udruge Dkolektiv,

organizacija za društveni razvoj,potpisali su danas Sporazum o nastavku suradnje na projektu ,,”. Riječ je o projektu u okviru kojega seprovodi kao izvannastavna aktivnost u pet osječkih osnovnih škola, s ciljem razvijanja građanskih kompetencija učenika važnih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom društvu. Grad Osijek sufinancirat će projekt sa– kazala je zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš te podsjetila kako je ovaj projekt pokrenut još 2018. godine u 5. i 6. razredima osnovnih škola, čemu je prethodila suradnja s Gradom Rijekom o ustupanju materijala za udžbenik ,,Učenik građanin” i Smjernice nastavnicima za provedbu projekta.iz udruge DKolektiv ocijenila je kako je ovakav model suradnje – partnerstvo između škola, udruga i lokalne samouprave –na području Hrvatske te istaknula kako su često pozvani podijeliti to iskustvo s drugima. Izrazila je ujedno i nadu u provedbu projekta i u drugim osječkim osnovnim školama, budući da se kroz njega djecu priprema za sudjelovanje u različitim društvenim procesima te u pokretanju pozitivnih promjena i akcija u zajednici., učiteljica engleskoga jezika koja predaje i Građanski odgoj i obrazovanje upojasnila je kako se radi o sadržajima medijske pismenosti, kritičkog promišljanja, gospodarstva, politike, održivog razvoja i aktivnog građanstva te dodala kako ih učenici opisuju kao ””.Osim same provedbe i afirmacije građanskog odgoja i obrazovanja u školama, u nastavku projekta razmjenjivat će se dobre prakse među školama, provoditi tribine nastavnika i izobrazbe u poučavanju kontroverznih tema kao i vještina dijaloga, organizirat će se susreti svih škola uključenih u projekt, kao i tribine ,,Osijek to GOO” za donositelje odluka, nastavnike, mlade i predstavnike udruga te druge aktivnosti, u skladu s epidemiološkim mjerama i okolnostima.