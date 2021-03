Portanovi

besplatnim koncertom

Indirom i Miroslav Škoro

neće biti

Zavodu za javno zdravstvo

puno zabave, nagrada i iznenađenja

10. ožujka 2021.

nagradnom igrom i izložbom fotografija

19., 20. i 21. ožujka

1.000 kn

Amadeus +, CCC, Levi's, Vitapur i Polleo Sport

od 11. do 20. ožujka

10 najbržih

2 kino ulaznice

jedinstvenu izložbu fotografija

Tonija Cetinskog

klizališta, helikoptera, kartinga i vježbanja

Portanova Fashion Incubatora, sportskih konvencija, Sajmova vjenčanja, raznih humanitarnih akcija i darivanja posjetitelja, posjeta reprezentacija

[Sponzorirani članak]

Ožujak je mjesec kada se uslavi rođendan, a rođendanska proslava završava velikim. Malo smo si dali truda pa se prisjetili tko nas je sve zabavljao u Portanovi povodom proteklih rođendana i došli smo do sljedećeg… Za prvi rođendan nastupali su Colonia sa, drugi rođendan gosti su bili Novi Fosili , treći rođendan je uveličala legenda hrvatske glazbene scene Oliver Dragojević , zatim su tu bili redom Nina Badrić Ivan Zak . Eeee… to su bila vremena! Ali da skratimo priču, ove godine koncerta. Razlog za to nismo trebali tražiti u Portanovi jer je više nego jasno da ga možemo dobiti samo ui među propisanim mjerama za suzbijanje epidemije korona virusa. No sigurni smo da unatoč tome, u Portanovi zabave neće nedostajati!Dapače, iz Portanove najavljuju, a sve započinje već sutra,, sa, a završavaslavljeničkim vikendom s popustima i nagradama.Sljedećih 10 dana u Portanovi možete svaki dan osvojiti poza shopping u Portanovi kojim vas daruju. Za svaku, ali baš svaku kupovinu u Portanovi, iz bilo kojeg prodajnog, ugostiteljskog ili uslužnog objekta i bez obzira na iznos računa – na Info pultu Portanove zatražite kupon i njime sudjelujte u nagradnoj igri. Izvlačenja su svaki danšto znači da je svaki dan nova prilika za osvojiti nagradu!Osim sudjelovanja u nagradnoj igri, od 10. do 19. ožujka svaki dankupaca koji na Info pultu Portanove pokažu račun od kupovine veći od 200 kn na poklon odmah dobivajuza film po želji u CineStaru.Od sutra, 10. ožujka u Portanovi ćete moći pogledatisa događanja koja su obilježila Portanovu, a i nas sve skupa posljednjih 10 godina. Prisjetit ćemo se svih koncerata o kojima smo pisali na početku ovoga teksta pa tako i onog spektakularnog koncertana krovu Portanove, ali ina krovu Portanove. Podsjetit ćemo sei drugih omiljenih sportaša, veselih dječjih događanja, predstava i izložbi, ali i nezaboravnih Utrka beba u puzanju.Ali nećemo vam sve otkrivati. Od sutra, 10. ožujka pa do kraja mjeseca izložba će biti postavljena u prizemlju Portanova pa se uvjerite i sami koliko toga smo svi prošli zajedno s ovim shopping centrom proteklih deset godina.