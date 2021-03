Kazališni maraton

12., 13. i 14. ožujka 2021.

Dječje kazalište Branka Mihaljevića, HNK u Osijeku i Kulturni centar u Osijeku

najkulturniji maraton

Program:

Petak , 12. ožujka 2021.

Subota , 13. ožujka 2021.

Nedjelja , 14. ožujka 2021.

Ulaznice:

Prodajna mjesta:

Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Kulturni centar Osijek

održat će sena tri lokacije u gradu:- I ove godine vam donosimou svemiru! Rezervirajte si 12., 13. i 14. ožujak i odradite pripreme za maraton! -17:00 sati - Predstava za djecu "Zeko, zriko i janje" (Lokacija: DKO)17:00 sati - Komedija "Udovice" (Lokacija: HNK u Osijeku)19:00 sati - Predstava za djecu "Zeko, zriko i janje" (Lokacija: DKO)20:00 sati - Komedija "Udovice" (Lokacija: HNK u Osijeku)20:00 sati - Monodrama "Moj slučaj" (Lokacija: Kulturni centar Osijek)10:00 sati - Predstava za djecu "Nove zgode Wande Lavande" (Lokacija: DKO)11:00 sati - Komedija "Dekorater" (Lokacija: HNK u Osijeku)12:00 sati - Predstava za djecu "Nove zgode Wande Lavande" (Lokacija: DKO)15:00 sati - Komedija "Dekorater" (Lokacija: HNK u Osijeku)17:00 sati - Komedija "Who the fu*k is Biba?" (Lokacija: DKO)19:00 sati - Komedija "Who the fu*k is Biba?" (Lokacija: DKO)20:00 sati - Monodrama "Moj slučaj" (Lokacija: Kulturni centar Osijek)21:30 sati - Komedija "Imovina" (Lokacija: HNK u Osijeku)10:00 sati - Predstava za djecu "Dindim, o nježnosti" (Lokacija: DKO)12:00 sati - Predstava za djecu "Dindim, o nježnosti" (Lokacija: DKO)12:00 sati - Komedija "Imovina" (Lokacija: HNK u Osijeku)17:00 sati - Cabaret "Intervjui" (Lokacija: Kulturni centar Osijek)17:30 sati - Komedija "Majstori" (Lokacija: HNK u Osijeku)19:00 sati - Cabaret "Intervjui" (Lokacija: Kulturni centar Osijek)20:00 sati - Komedija "Majstori" (Lokacija: HNK u Osijeku)10.00 kuna - predstava Akademije15,00 kuna predstave za djecu30,00 kuna predstave za odrasle(za predstave koje se igraju u DKO)Tel.: +385 31 501 485Email:(za predstave koje se igraju u HNK)Tel.: +385 31 220 749E-mail:(za predstave koje se igraju u KCO)Tel.: +385 31 658 360E-mail: