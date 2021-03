Policijske uprave osječko-baranjske

U vremenu od 4. do 6. ožujka na područjuu prometu su zaustavljenakoja su imala nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi: 22 vozača osobnih automobila i 2 vozača bicikla.U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod kojihprekoračenja brzine kretanja,nekorištenja sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanja pod zabranom,upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,odbijanja ispitivanja na prisutnosti droga u organizmu vozača iNajveća prisutnost alkohola evidentirana je jučer, 7. ožujka, u 19,35 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobila,hrvatski državljanin iz Đakova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 5. ožujka, u 11,10 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Majških Međa, koji je upravljao osobnim automobilom,. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je isti uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 35 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.Istog dana, u 23,35 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Vukojevaca, koji je upravljao osobnim automobilom, za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,92 grama po kilogramu. Vozač je uhićen te priveden na Općinski sud koji mu je odredio zadržavanje od 14 dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 60 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.U nedjelju, 7. ožujka, u 00,30 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen jehrvatski državljanin iz Zagreba, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Vozač je u zadnje tri godine tri puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije i privremeno mu je. Vozač je uhićen te priveden na Općinski sud koji mu je odredio zadržavanje od 15 dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodovaJučer, u 3,30 sati, u, dogodila seu kojoj je vozač osobnog automobila,hrvatski državljanin iz Šodolovaca teško tjelesno ozlijeđen. Vozač je uslijed nekretanja sredinom obilježene prometne trake sletio sa kolnika te je mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 8 300 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.Istog dana, u 14,00 sati, u, dogodila sesa materijalnom štetom. Vozaču osobnog automobila,hrvatskom državljaninu iz Osijeka, evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda.U petak, 5. ožujka, u 23,55 sati, na državnoj cesti broj 2 (zbog prekoračenju brzine kretanja vozila zaustavljen jedržavljanin Srbije. Vozač je upravljao osobnim automobilom, marke BMW i kretao se brzinom od 201 km na sat, van naselja, gdje je brzina ograničena nana sat. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5 000 kuna te zaštitna mjera zabrana korištenja strane vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom na području Republike Hrvatske u trajanju od 1 mjesec. - izvijestili su iz policije.