Osijeka

poništen pogodak

Nenad Bjelica

scenarij utakmice

navodnog zaleđa

Prvo poluvrijeme nismo bili dobri, iako nam protivnik nije uspio ništa napraviti, međutim, nismo ni mi uspjevali opasnije zaprijetiti. Doduše, igrali smo protiv kvalitetne momčadi koja je bez pritiska, a pokazala je i ovaj puta da je dobra i čvrsta. U drugom poluvremenu je Gorica iz prvog udarca ka vratima i praktički jedine šanse na cijeloj utakmici postigla pogodak i sada nam se to već nekoliko puta ponavlja. Treba to prihvatiti i gledati da što bolje radimo i što prije izađemo iz te faze. Pokušali smo s raznim promjenama igrača i sustava doći do preokreta, u tome smo na kraju i uspjeli. No, VAR je, eto, pametniji od nas.

VAR bi trebao ispravljati samo očite pogreške

burno proslavili

sudac Bebek

VAR je navodno tehnologija koja ispravlja samo očite pogreške. I onda gledaju jednu situaciju tri minute i povuku nekakve imaginarne crte koje jedino oni vide i razumiju. Valjda im je tako odgovaralo danas.

„Ipak smo imali više šansi“

Gorak je osjećaj jer smo, mislim, zaslužili tri boda. Ipak smo imali više šansi nego oni. Ponavljam, nismo bili briljantni, falilo nam je ideja u prvom poluvremenu i energičnosti, ali nakon njihovog gola smo imali nekoliko šansi i udaraca. Došli smo do izjednačenja, potom zabili i drugi pogodak, ali moramo prihvatiti da postoji VAR u nogometu i da je on tu da prostor za manipulaciju bude još veći.

Tekst: NK Osijek

Foto: Zvonimir Haramustek/Foto-arhiv031

Trenerteško je prihvatio činjenicu da je našoj momčadiza pobjedu nad Goricom.Potpuno je bio „ispuhan“nakon derbija s Goricom. To je i posve razumljivo jer jebio takav da je teško nakon svega zadržati mirnoću. To posebno vrijedi za situaciju iz posljednje minute sudačke nadoknade kada je Osijeku poništen gol, zbogo kojem će se sigurno još neko vrijeme pričati.Kada smo već svipogodak Ercega koji bi nam donio i preostala dva boda, nakon dugih konzultacija s kolegama u VAR sobije pokazao da je, ipak, riječ o zaleđu. Gorica ipak nije morala krenuti s centra, a Osijek je ostao bez potpunog zadovoljstva.Bodovi su podijeljeni i tu se više ništa ne može promijeniti. Što o polovičnom učinku kaže naš kormilar?