Nažalost, Grad smo koji je bio zanemaren i nacionalno nebitan, po svim parametrima zaostajemo, nemamo spremne projekte, grizu nas komarci, muči nas ambrozija i konačno je vrijeme da to promijenimo. Vrijeme je da prestanemo tražiti krivce, da mi preuzmemo odgovornost i na taj način promijenimo budućnost Osijeka.



- Nalazimo se u OLT-u u kojem ne gledam prošlost nego vidim nevjerojatan potencijal, vidim prostor od šest hektara gotovo u centru Grada, arhitekturu koju ćemo dijelom očuvati, vidim prostor za olimpijski bazen, poduzetnički i sportski inkubator, za kazališnu scenu, koncertnu dvoranu i brojne druge sadržaje za kojima naš Grad vapi. Prvi korak je napravljen, Županija je pokrenula tu priču, u postupku je dobivanje vlasništva nad ovim prostorom od strane države što će se dogoditi na jednoj od sljedećih sjednica Vlade RH, a nakon toga slijede javni natječaji i priprema projektne dokumentacije te u konačnici građevinski radovi. Odlučili smo se za ovakve velike projekte. Dokaz za to su i dizalice koje ćemo uskoro vidjeti na izgradnji Gospodarskog centra i Regionalnog distributivnog centra za voće i povrće, sve skupa vrijednosti oko 150 milijuna kuna na području našeg Grada. Županija je tu pokretač, ali u svemu tome mora sudjelovati i gradska uprava. Tu je i projekt obnove Zračne luke Osijek, a za sve navedeno imamo podršku Vlade RH

Želim da se vidi gdje je utrošena svaka kuna javnog novca kao što je to primjer u Bjelovaru ili da učimo na primjeru povlačenja sredstava iz EU fondova kao što to rade Zadar i Šibenik te to primijenimo u našem gradu. Mi moramo izaći izvan okvira gradskog proračuna. Za velike, strateške projekte koji će istinski promijeniti naš život potrebno je zahvatiti u fondove Europske unije, nacionalna sredstava i uključiti se u županijske projekte

Imam energije, neopterećen sam i otvoren za sve koji mogu doprinijeti. Znam da Osijek ima ljude koji mogu, hoće i znaju. Ja trebam njihov angažman i pozivam ih da se priključe. Želim preslikati sve dobre modele hrvatskih, ali i europskih gradova kako bismo Osijek učinili boljim. Zašto? Pa Osijek mora učiti od najboljih da bi bio najbolji!

No, prije svega želim vratiti vjeru u naš Grad, optimizam koji nam već dugo nedostaje. Pogledajte ekipu s naše IT scene , naše Bravesice i cijeli niz kulturnjaka, dizajnere, Bjelicu i naše nogometaše, mog prijatelja Roberta Seligmana i u konačnici župana Ivana Anušića i njegove rezultate. Ti ljudi su primjer i dokaz da se može. Vrijeme je da se suvremena, vrijedna i transparentna gradska uprava priključi i da zajedno promijenimo sliku grada.

I za kraj, Osijek može, pokrenimo ga i stavimo ga konačno na prvo mjesto

Tekst i foto: Iva Kovačević

Na prostoru nekadašnjeggdje je predviđen jedan od, a to je prenamjena ovog industrijskog pogona i otvaranje novih sadržaja, s porukom '', objavljena je kandidatura saborskog zastupnikaza gradonačelnika Grada Osijeka.Radićevu kandidaturu najavio je i pritom izrazio podršku osječko-baranjski župankoji je rekao da nakon preuzimanja odgovornosti za Županiju na prošlim lokalnim izborima, sljedeći korak mora biti Grad Osijek. – Ivane, pred tobom je obaveza okrenuti trendove u Osijeku na bolje zajedno s Osječko-baranjskom županijom gdje ti stojim na raspolaganju. Naglasio je i da će sinergija kroz vertikalubiti vidljiva upravo i kroz projekt revitalizacije OLT-a gdje je nužna uloga gradske uprave kako bi Osijek dobio nove sadržaje.Na predstavljanje su došli i svoju podršku izrazili ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, direktor Hrvatskih cesta, direktor Hrvatskih voda, a Anušić je naglasio i kako Radić imacjelokupne Vlade Republike Hrvatske na čelu s premijeromUz zahvale svima koji su došli te svim članicama i članovima HDZ-a, Radić je najavio da će zajedništvom svih Osijek postatikoji će se u kratkom vremenu pozicionirati u vrhu Hrvatske po svim kategorijama. Osvrnuo se na lokaciju s koje se predstavio kao kandidat za gradonačelnika Osijeka. To je prostor koji je gotovo u centru Grada, a stoji zapušten i oronuo. Upravo je to simbolika današnjeg Osijeka koji se mora promijeniti, rekao je Radić.Radić je situaciju u Osijeku usporedio s onom koja je nekad bila skoji je bio na svom dnu, a danas se bori za sam vrh. To je, prema njegovim riječima, moguće ostvariti i u Osijeku koji ima potencijal i povijesnu priliku biti uz bok razvijenih srednjoeuropskih gradova., rekao je Radić.Naglasio je kako se gradski novac ne koristi efikasno i transparentno na što već godinama upozorava i tu su potrebne promjene po uzoru na druge razvijene gradove i sredine. -, nastavio je Radić., zaključio je Radić.